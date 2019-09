Turister kan nu tage til Mars uden at forlade Jorden

Mange mennesker drømmer om at rejse ud i rummet, men det er de færreste forundt.

Selvom Elon Musk pønser på at sende mennesker op til Mars i 2024, så går der nok mange år - hvis nogensinde - før det vil blive lige så naturligt at planlægge sin ferie til en anden planet, som til Tenerife.

Den gennemsnitlige afstand mellem Jorden og Mars er 225 millioner kilometer.

Men hvis man virkelig godt kunne tænke sig at komme til Mars, så skal man nu ikke rejse længere end til det nordlige Spanien.

Bo i en grotte

Inde i en 50 meter høj og 1,2 kilometer lang grotte i Cantabria har virksomheden Astroland bygget en rumstation.

Stationen er bygget på et isoleret sted for at imitere de hårde betingelser, der er på Mars.

Astroland er bygget af et hold af videnskabsfolk, arkitekter og ingeniører og har kapaciteten til at rumme 10 deltagere ad gangen.

Stedet har laboratorier, astronautdragter, drivhuse, kapsler, robotter og er selvforsynende med vand og strøm. Ligesom en rigtig rumstation.

Hvis man er interesseret i at komme med på en ekspedition, så skal man både igennem fysiske og psykiske test for at sikre, at man kan klare det.

Og så skal man have god tid. Det kræver nemlig en del forberedelse.

På ekspeditionen kommer man til at bo i en grotte. Foto: Astroland

Rumstationen for alle

Ekspeditionen koster 5000 euro (37.291 kroner), og inkluderer 26-dages online træning, tre dages intensiv træning, tre dage på selve rumstationen og en nat på hotel med en gallamiddag.

Manden bag Astroland har altid drømt om at komme ud i rummet.

- Jeg drømte om det her, da jeg var syv år gammel, derfor siger jeg altid, at Astroland er 35 år gammelt. Jeg tror, det hjælper at eksperimentere med, hvordan livet på Mars kunne være, før vi faktisk får etableret permanente kolonier deroppe, siger David Ceballos, direktør for Astroland, til Lonely Planet.

Flere rumagenturer i Europa og USA har allerede skabt lignende rumstationer for at teste, hvordan mennesker vil reagere, hvis de bor på Mars.

Men disse 'rumstationer' er ikke for alle. Hovedsageligt er det ingeniører, biologer og andre videnskabsfolk, der tester livet på en anden planet.

- Det her er unikt, for det er det eneste sted, hvor alle slags mennesker kan komme uden at have en professionel baggrund, siger David Ceballos.