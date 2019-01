Turister kylet ud efter trusler fra otteårig: - Jeg smadrer dig!

'I'll knock your brains out!'. Oversat til dansk er det: 'Jeg smadrer dig!'

Sådan lyder den lidet flatterende trussel fra en bette britisk knægt på en video fra den populære strand Takapuna Beach i Auckland, New Zealand.

Videoen er blevet optaget af strandgæsten Krista Curnow, og er sidenhen gået viralt, fordi drengen og hans familie umiddelbart ser ud til at have glemt deres manerer hjemme i Storbritannien.

På videoen kan man se, hvordan familien og deres venner efterlader tomme ølflasker og store mængder affald på stranden, og da øvrige strandgæster beder dem om at rydde op efter sig selv, truer familien med at smadre dem.

- Deres svar var, at hvis vi havde et problem, kunne vi selv samle det op, fortæller Krista Curnow ifølge The Irish Sun og fortsætter:

- Jeg spurgte dem igen, om de ikke godt ville lade være med at opføre sig respektløst, når de besøger vores land, men så blev de voldelige. Selv bedstemoren og barnet sagde, at de vil smadre kraniet på mig.

Krista Curnows Facebook-opslag har fået flere end 10.000 kommentarer, siden hun offentliggjorde det søndag, og der bliver bestemt ikke set med milde øjne på familiens opførsel.

- Wow, du har mere selvkontrol, end jeg ville have haft i den situation. Jeg ville have taget affaldet og kylet det i hovedet på dem, skriver en bruger ved navn Josh Mister-e Sauni.

- Som irer gør det her mig SÅ flov. Det er folk som dem, der fik mig til at forlade Irland. Pinligt!, skriver en bruger ved navn Emma Hopper.

Ifølge Krista Curnow endte det med, at hun og øvrige strandgæster samlede familiens affald op.

Se opslaget og videoen her.

Fortsatte på Burger King

Ifølge TVNZ blev familien efterfølgende spottet af politiet på en nærliggende Burger King, hvor de var endt i endnu et skænderi med lokale newzealændere, da de angiveligt forsøgte at smutte fra regningen.

Familien blev udspurgt af immigrationsbetjente, og de er nu blevet udvist af New Zealand.

- Immigrationspolitet kan bekræfte, at personerne, der var involveret i en hændelse på Burger King i Hamilton i dag, er blevet udvist, siger Peter Devoy, viceadministrerende direktør for immigrationskontoret i New Zealand.

Familien har 28 dage til appellere udvisningen.

Det siger familien

New Zealand Herald er hidtil det eneste medie, der har formået at få kommentarer fra familien, der i medierne er blev kaldt irske, men som over for det lokale medie fortæller, at de er fra England.

Ifølge New Zealand Herald forsøgte familien i første omgang at snuppe deres journalists kamera, da hun spottede dem ved deres hotel, men de gik til sidst med til at deltage i et interview.

Familien består af John Johnson og hans bror, David, samt deres respektive partnere, børn og bedsteforældre.

Familien påstår, at et af deres børn blev 'overfaldet' på stranden, og de nægter desuden, at de har forsøgte at stikke af fra nogen restauranter uden at betale for deres måltid, da de - ifølge John Johnson - 'kommer fra en god familie, og at hans bedstefar er den 10. rigeste mand i England'.

Ifølge John Johnson begyndte hele virvaret på stranden, da hans otteårige nevø blev slået af en anden dreng ved vandkanten. Familien påstår, at øvrige strandgæster derefter begyndte at kalde dem 'irske røvhuller', og at der blev kastet ting efter dem.

Den otte-årige 'fik nok'

De familien følte sig ubehageligt til mode og truet, valgte de derfor at forlade stranden uden at rydde op efter sig selv, men da folk pludselig begyndte at filme dem, fik den otte-årige nok.

- At se kameraet var prikken over i'et for ham. Men alt, han gjorde, var at stå op for sig selv, og det har alle ret til, siger drengens far, David Johnson og fortsætter:

- Det, der skete, er latterligt. Vi er en ordentlig familie, og vi sad bare roligt, da en lille dreng slog et af vores børn i hovedet. Pludselig kom folk over og kaldte os alt muligt, mens vi blot sad og spiste vores mad og hyggede os.

- Der er altid to sider af en historie. Vi efterlod ikke affald. Vi er engelske statsborgere, og vi blev overfaldet på stranden, så vi gik, og så filmede de det og lagde det på Facebook, siger familien og påpeger, at det var meningen, at de skulle være i New Zealand i to uger, men at de rejser hjem allerede fredag (i dag, red.) - en uge før tid.

- Det er ikke særlig rart. Vi er mennesker som alle andre, og det er ikke rart, hvad der er sket, lyder det fra Johnson-familien, der afviser at komme tilbage til New Zealand igen:

- Vi kommer aldrig tilbage igen. Jeg var bange på mine børns vegne. Der var folk, der kastede ting efter os, afslutter David Johnson.

