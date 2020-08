Turister mistede livet for at se denne bus: Nu ryger den på museum

Er du en af dem, der under corona pludselig har hørt vildmarken kalde, bredt landkort ud over bordet og afstøvet vandreskoene? Så har du måske også benyttet tiden til at se eller gense filmen ‘Into the Wild’.

I så fald kender du Bus 142, hvori Christopher McCandless efter 114 dage omkom i en alder af blot 24 år. Den blev for nylig flyttet, da mange risikerede livet for at nå den berømte bus. Nu lader det til, at bussen, der i 60 år har stået i Denali National Park i Alaska, snart får et nyt hjem.

Livsfarlig attraktion

Den ikoniske bus var blevet en yndet, men farlig seværdighed. Naturdepartementet og Alaskas nationalgarde valgte derfor 18. juni at fjerne den. Fans og turister satte liv og lemmer på spil i forsøget på at finde den, og det har gennem årene betydet to dødsfald og flere redningsaktioner.

Flytningen var derfor en lettelse for Denalis borgmester, Clay Walker, men også en bittersød afsked, skriver Ritzau. Nu er det slut med store redningsaktioner og tilskadekomne, men også med den autentiske historie. Borgmesteren kan dog glæde sig over, at historien lever videre, blot under mere civiliserede forhold.

Bus fra film om ung eventyrer i Alaska er fjernet

Vild bus bliver tam

Department of Natural Resources meldte sidste torsdag ud, at bussen for fremtiden formodentlig bliver at finde i University of Alaska's (UA) Museum of the North i Fairbanks.

- Et fast hjem på museet vil hjælpe med at bevare og dele historierne om menneskene associeret med Bus 142, siger Corri Feige, kommissær for Department of Natural Resources (DNR), til CNN.

- Det kan ære alle de liv og drømme såvel som død og sorg associeret med bussen, og gøre det med respekt og værdighed, fortsætter Feige til mediet.

DNR forhandler med UA's Museum of the North, der blot er ét ud af mange museer og institutioner, der har pitchet planer for bussen, oplyser DNR til CNN.

Bus og mand blev udødeliggjort i filmen 'Into The Wild' fra 2007 efter Jon Krakauers dokumentariske bog om den begavede eventyrer, Christopher McCandless, der bryder alle bånd til det etablerede for at mærke det rene liv og søge sandheden.

Han dør en udsultet død i vildmarken i Bus 142. Da han forsøger at komme derfra, forhindres han af flodens flom. I mangel på mad spiser han giftige bær, hvis konsekvenser bliver fatale. Med dødens rystende hånd skriver han:

'Happiness only real when shared.'

Christopher McCandless ville nok græmme sig over Bus 142's transformation fra vildmark til museumsgenstand. Til gengæld kan vi glæde os over, at flere ikke vil lide samme skæbne.