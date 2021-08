Turister risikerer fængsel for falsk vaccinepas

Det kan ende med at koste turisterne dyrt at overtræde coronaloven på Hawaii

En far og søn blev i søndags arresteret i Honolulu lufthavn, sigtet for at have forfalsket deres vaccinepas. Det skriver USA Today.

57-årige Norbert Chung og 19-årige Trevor Chung blev pågrebet af det amerikanske justitsministerie, efter en anonym borger havde sendt et tip til myndigheden. De to turister skal nu potentielt et helt år i fængsel, og/eller betale en bøde på 5000 dollars, svarende til 31.500 danske kroner.

En alvorlig sag

Det er den første retssag på Hawaii, hvor lovovertræderne har forfalsket deres vaccinepas. Episoden tages meget alvorligt, hvilket også kan ses i strafudmålingen. Justitsministeriet oplyser selv, at de går aggressivt til værks, når det gælder sikkerheden i østaten.

- Justitsministeriet vil efterforske og retsforfølge dem, der forsøger at snyde 'The safe travels program', som er oprettet for at sikre, at vores ø er et trygt sted at være, fortæller Gary Yamashiroya, talsperson for justitsministeriet, til USA Today.

I øjeblikket skal ikke-vaccinerede turister være 10 dage i karantæne efter ankomst til østaten, og skal desuden kunne fremvise en negativ coronatest. Er man derimod færdigvaccineret, kan man undgå karantæneperioden.