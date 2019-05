Turister smadrer berømt strand: 'The Beach' lukker til 2021

Sidste år valgte thailandske myndigheder at lukke Maya Bay-stranden på Koh Phi Phi Leh-øen i Thailand i fire måneder for at give stranden mulighed for at komme sig. En stor stigning i antallet turister har givet naturen og miljøet på stranden trange kår.

Da de fire måneder var gået, forblev stranden dog lukket, og nu er det kommet frem, at stranden, som blev verdensberømt i filmen 'The Beach' fra 2000 med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, vil være lukket indtil år 2021.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Cinetext Bildarchive

Det fortæller BBC.

Inden stranden lukkede i fjor, besøgte op mod 5.000 mennesker stranden hver eneste dag og som et resultat af den massive turisme, døde det meste af strandens og bugtens koraller.

Myndighederne har nu forlænget lukningen af stranden med to år for at give naturen på Maya Bay en mulighed for at genskabe sig selv.

Hajer er vendt tilbage

Siden myndighederne lukkede bugten sidste år, er blandt andet den sorttippede revhaj blevet spottet svømme i bugten flere gange, så noget tyder på, at tiltaget virker.

Prof Thon Thamrongnawasawat, der rådgiver den thailandske myndighed for nationalparker, fortalte BBC i januar, at når parken ved Maya Bay genåbnes, vil antallet af besøgende begrænses, og både vil få forbud mod at fortøje eller smide anker i bugten.

Lukningen har ført til kritik fra lokale foreninger og firmaer inden for turisme, som fortæller, at de er afhængige af stranden.

Lederen af den lokale turistforening, Wattana Rerngsamut, har ifølge BBC fortalt AFP, at der burde være offentlige høringer, 'så lokalsamfundet kan tjene penge.'

Nu er stranden dog indtil videre lukket til år 2021.