Turister straffet for at koge kylling i gejser

Mændene har fået to års karantæne og hver deres bøde

Yellowstone Fried Chicken.

Egentlig lyder det jo meget lækkert, men man må ikke.

Alligevel gav en gruppe på ti amerikanere det et skud, da de 7. august 2020 var på udflugt til den verdensberømte nationalpark, der er hjemsted for omkring 10.000 varmekilder, herunder 3000 gejsere.

Det skriver New York Times.

Blev anmeldt af anden turist

Gruppen havde pakket madlavningsgrej og to hele kyllinger og roet på en flod i otte timer for at komme til Yellowstone, der ligger i det nordlige USA.

Herefter vandrede de til Shoshone Geyser Basin, men ikke uset.

En anden gæst i Yellowstone så gruppen og fandt dem mistænkelige, fordi de bar rundt på madlavningsudstyr.

Efterfølgende kørte en parkranger ud til varmekilden for at lede efter gruppen, men fandt kun en kartoffelsæk med to kyllinger og en gryde.

Gruppen havde efterladt deres ting i området for at bade i en nærliggende flod, men skulle senere på aftenen komme tilbage.

Kan give dødelige brandskader

Først dagen efter blev gruppen konfronteret af parkrangerne, og da var de to kyllinger allerede tilberedt i det varme vand og spist.

Nu er tre af mændene fra gruppen - på henholdsvis 41, 49 og 51 år - så idømt to års karantæne fra nationalparken og bøder i størrelsesordenen 3000-7500 danske kroner.

Vandet i de såkaldte hot springs kan blive op mod 200 grader varmt. Foto: Adrian Korpal/Unsplash

Linda Veress, en talsperson for nationalparken, siger til New York Times, at man har strenge regler for, hvad gæster må og ikke må, da vandet i varmekilderne kan blive op mod 200 grader og derfor kan være farligt.

- Det kan give alvorlige og dødelige brandskader, siger hun.

Vi handlede i god tro

New York Times har talt med en af de involverede, Eric Romriell, en 49-årig øjenlæge.

Han er spejderleder og fortæller, at han har gjort lignende ting i årevis. For eksempel har han på tidligere udflugter lavet milkshakes af forskellige bær, han har sanket, og brugt varmekilder til at lave hotdogs.

Ifølge ham handlede gruppen i god tro, da der ingenting stod på nationalparkens hjemmeside om, at det var ulovligt at bruge varmekilderne til at lave mad.

- Som jeg læste reglerne, gjorde vi ikke noget forkert, siger han.

En ting kan man dog ikke tage fra ham eller hans rejsekammerater, nemlig at de faktisk nåede at spise deres Yellowstone Fried Chicken.

- Det smagte fantastisk, siger Eric Romriell om måltidet.

