Turister strandet i Indien: Boede flere uger i en grotte

Seks turister måtte søge ly i en grotte, da løb tør for penge til at betale for hotelovernatninger

En turistgruppe bestående af fire mænd og to kvinder fra Frankrig, Tyrkiet, Ukraine, USA og Nepal boede på et hotel i en by i provinsen Uttarakhand i det nordlige Indien, da de løb tør for penge til at betale for overnatningerne.

Mange ville nok vælge at tage hjem, hvis det samme skete for dem, men ikke denne gruppe af turister.

De valgte i stedet at flytte ind i en grotte, hvor de endte med at bo i næsten en måned, før politiet fandt dem og satte dem i coronakarantæne.

Det skriver CNN, som har talt med Mukesh Chand, der er talsperson for den lokale politimyndighed.

- De havde boet i hulen siden 24. marts, og politiet fandt dem lørdag og flyttede dem til Swarg Ashrem nær Rishikesh, hvor vi har bedt dem om at være i karantæne i to uger for en sikkerheds skyld, men gruppen så tilsydeladende ud til at være raske, fortalte Chand til CNN.

Gruppen rationerede de få penge, som de havde tilbage, til at købe mad og andre fornødenheder for.

Se også: Italiener tog kanoen på indkøb: Det udløste stor bøde

Nedlukket

Siden 20. marts har det været forbudt for både indiske og udenlandske turister at komme ind i provinsen Uttarakhand på grund af coronavirus-udbruddet.

Indien er verdens næstmest folkerige land og den femtestørste økonomi, og der er frygt for, at landets sundhedssystemer ikke vil være i stand til at klare et større udbrud af virussen.

Premierministeren, Narendra Modi, annoncerede en landsdækkende nedlukning 24. marts, der trådte i kraft fra midnat.

Siden dea har der kun været åbent for at holde gang i nationens vigtige funktioner, herunder vand, elektricitet, sundhedsvæsen, brandvæsen, købmandsforretninger og kommunale tjenester.

Oprindeligt skulle foranstaltningerne have været ophævet 14. april, men de er blevet forlænget til indtil videre 3. maj.

Myndighederne har lanceret et helt særligt website, der skal hjælpe udlændinge, som er strandet i landet under den landsdækkende nedlukning.

Indien har registreret 17.615 tilfælde af coronavirus og 559 dødsfald ifølge data fra Johns Hopkins University.

Se også: Postede feriebilleder på facebook: Så bankede politiet på døren