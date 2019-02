Turister udsat for stråling i årtier i verdensberømt kløft

En sikkerhedschef ved Grand Canyon advarer om, at turister er blevet udsat for uranium-stråling

Tre store malerbøtter med uranium i museet ved den verdensberømte kløft Grand Canyon skulle i årtier have udsat besøgende for stråling.

Det skriver USAToday.

Grand Canyon er beliggende i det nordlige Arizona i USA. Det er her en sikkerhedschef for kløften og dens museum nu advarer om, at der intet blev gjort ved de tre bøtter i to årtier, som dermed med stor sandsynlighed har påvirket turisterne.

De besøgende blev ikke engang blev gjort opmærksomme på strålingen, efter bøtterne blev fjernet sidste år.

Det skrev sikkerhedschef Elston Stephenson i en email til de ansatte i Grand Canyon Nationalpark tidligere i februar.

- Hvis du var i Museum Collections Building (2C) mellem år 2000 og 18 juni 2018, blev du udsat for uran ifølge OSHAs definition, skrev han i emailen.

- Strålingsaflæsningerne overstiger ved første blik Nuclear Regulatory Commissions sikkerhedsgrænser. (...) Identifikationen af, hvem der blev udsat, og dit eksponeringsniveau, bliver svært at afgøre, og det er vores næste vigtige opgave.

Umoralsk

Elston Stephenson havde ifølge en anden email flere gange bedt de ansvarlige for parken om at informere besøgende og personale om eksponeringen, uden at der blev gjort noget.

- Med al respekt, var det ikke bare umoralsk ikke at informere vores folk, og jeg kunne ikke længere risikere min (sundheds- og sikkerheds) certificering ved at lade dette fortsætte, skrev han til indenrigsminister David Bernhardt og vicegeneralinspektørl Mary Kendall i en email den 11. februar.

Sikkerhedschefen beretter, at bøtterne i en del af tiden blev opbevaret ved siden af en udstilling af udstoppede dyr, hvor skolebørn nogle gange var på besøg og så en film på et lærred i rummet. Det betød, at de nogle gange opholdt sig i rummet i 30 minutter, hvor de blev udsat for uraniumstråling.

Ifølge Elston Stephenson kan voksne besøgende have været udsat for en stråling, der er 400 gange værre end den accepterede grænse, mens børnene er blevet udsat for 4000 gange mere end, hvad der er sikkert.

