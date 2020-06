Turister udvises for svømmetur i Venedig

To tyske turister skal betale over 5000 kroner for den ulovlige tur i Venedigs Canal Grande

Venedigs billedskønne kanaler tiltrækker hvert år millioner af turister, men en tur med en af byens gondoler er det tætteste, de kan komme på vandet.

Det er nemlig ikke tilladt at bade i Venedigs kanaler, og myndighederne slår hårdt ned på turister, der trodser forbuddet. Det lærte to tyske turister på den hårde måde, da de i sidste uge besluttede sig for at tage en dukkert.

Turen i Canal Grande, der som navnet antyder er byens største, endte med at koste dem 350 euro hver - svarende til cirka 2600 kroner - og en udvisning fra byen i 48 timer.

Det skriver CNN Travel.

Ifølge mediet blev turisterne opdaget og endda videofilmet under svømmeturen af byens militærpoliti, Lagunari Regiment, der samtidig kunne tilkalde Venedigs ordinære politi.

At dømme efter videoen gik svømmeturen under den gamle Rialtobro, der er en af byens helt store turistattraktioner.

Venedig har i flere måneder været helt fri for turister på grund af coronakrisen, og allerede i marts forlød det, at vandet i kanalerne var blevet bemærkelsesværdigt renere under nedlukningen.

Ifølge Financial Times genåbnede Italien sine grænser for europæiske turister 3. juni.