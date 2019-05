Turister vandaliserer 100.000 år gamle sandklitter

Over de seneste ti år har der været mere end 3.000 tilfælde af vandalisme

Turister ødelægger historiske sandklitter i Japan med 'graffiti'-beskeder.

Tottori, som er navnet på området ved sandklitterne i det sydlige Japan, har derfor sat skilte op på kinesisk, engelsk og koreansk ved de fem indgange for at forsøge at stoppe 'sand-graffitien.'

Det skriver Independent.

De 100.000 år gamle sandklitter betragtes som naturpark, hvorfor der er restriktioner på, hvordan man skal opføre sig i området.

I januar i år havde besøgende i parken med en fem meter høj og 25 meter bred besked på sandklitterne skrevet 'Tillykke med fødselsdagen, Natalie,' mens der i april i år blev spottet et tegnet ansigt med teksten 'Sebastian' på klitterne.

Mange tilfælde

Sidste år lagde mere end 3 millioner besøgende vejen forbi Tottori, og det er en stigning på 30 procent i forhold til 2009.

Udenlandske besøgende udgør halvdelen af det samlede antal.

Gennem de seneste ti år har der været mere end 3.000 tilfælde af vandalisme i parken. Sidste år var der 228 sager, mens der i 2017 var 200 tilfælde.

- Vi er bekymrede over, om reglerne bliver forstået fuldt ud, men vi vil fortsætte med at beskytte de smukke sandklitter, siger Tomihisa Ikeuchi, som er lokal leder, ifølge mediet Mainichi Shimbun.

Den udenlandske mand og udenlandske kvinde, som havde skrevet 'Tillykke med dagen, Natalie,' blev fundet og beordret til at fjerne beskeden fra sandet.