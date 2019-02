Turisterne kårer: Her er verdens bedste strand

Verdens bedste strande er netop blevet kåret - og nej, ingen af dem er danske.

Det er turisterne, der har anmeldt strandene på hjemmesiden Tripadvisor, og de har valgt et lille paradis på en afsides ø i Brasilien.

Stranden hedder Baia do Sancho og er beliggende på øen Fernando de Noronha.

Hvis du vil dertil, så skal du først finde et fly til den nordbrasilianske by Fortaleza, hvorefter du skal hoppe på en båd til øen og kravle ned ad to smalle jerntrapper samt en stentrappe for endelig at nå stranden.

Efter al besværet skulle det alligevel være det hele værd ifølge brugerne, der har anmeldt Baia do Sancho.

'Det var virkelig et syn, jeg aldrig i mit liv vil glemme. Så smukt og ekstraordinært et sted. Man kan ikke beskrive dens skønhed med ord. Magisk', skriver brugeren Paischi fra Hamborg i Tyskland.

Et isoleret paradis

Stedet er blandt andet også kendt for sin isolerede beliggenhed, da man ofte kan få stranden for sig selv. Og så er øen fuld af smuk natur og vandfald, mens du kan opleve delfiner og havskildpadder i havet.

'Stedet er et paradis. Du kan dykke eller snorkle omgivet af farverige fisk. Nu og da kan du opleve glæden ved at se delfiner ved siden af dig', skriver en anden bruger.

Stranden er en del af nationalparken Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, hvilket betyder, at det også koster en smule at besøge den.

Vil du til en strand lidt tættere på Danmark, så er La Concha i den baskiske by San Sebastian i Nordspanien den højest-kårede europæiske strand som nummer fire på listen.

Top-ti: Verdens bedste strande

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasilien

2. Varadero Beach, Varadero, Cuba

3. Eagle Beach, Palm - Eagle Beach, Aruba

4. La Concha, San Sebastian - Donostia, Spanien

5. Grace Bay Beach, Providenciales, Turks- og Caicosøerne

6. Clearwater Beach, Clearwater, Florida, USA

7. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilien, Italien

8. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Caymanøerne

9. Playa Norte, Isla Mujeres, Mexico

10. Seven Mile Beach, Negril, Jamaica

Top-ti: Europas bedste strande

1. La Concha, San Sebastian - Donostia, Spanien

2. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilien, Italien

3. Falesia, Olhos de Agua, Portugal

4. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spanien

5. Balos Lagoon, Kissamos, Grækenland

6. Bournemouth Beach, Bournemouth, England

7. Elafonissi, Elafonissi, Grækenland

8. Fig Tree Bay, Protaras, Cypern

9. Spiaggia di Cala Rossa, Isola di Favignana, Sicilien, Italien

10. Playa de Muro, Playa de Muro, Spanien