Turisterne valfarter til Australiens Tjernobyl: 'Det er direkte tåbeligt'

Det er det mest forurenede sted på den sydlige halvkugle, men den forladte by Wittenoom i det vestlige Australien er også et populært udflugtsmål for turister.

Engang var det en blomstrende mineby, hvis omkring 20.000 indbyggere hovedsageligt levede af at grave blå asbest ud af klipperne. I dag er byen fjernet fra alle landkort, alle vejskilte med Wittenooms navn er hevet ned og byen er omgivet med store skilte, der advarer om fritflyvende asbeststøv, der kan forårsage kræft og lungesygdomme.

Det får dog ikke folk til at holde sig væk. Tværtimod tiltrækker byen, som kaldes 'Australiens Tjernobyl', så mange nysgerrige besøgende, at myndighederne har udsendt et advarselsbrev for at overbevise folk om at styre uden om den forladte by og den gamle mine.

Det skriver flere medier, herunder news.com.au og BBC.

»Det er direkte tåbeligt at tage til Wittenoom«

Af advarselsbrevet fremgår det bl.a., at selv kortvarig kontakt med den ekstremt giftige blå asbest kan forårsage en meget aggressiv og altid dødelig kræftform. Og flere personer, der blot har opholdt sig i kort tid i området, er ifølge myndighederne døde af asbestrelaterede sygdomme.

– Jeg har et meget enkelt budskab til alle, der tænker på at rejse til Wittenoom: Lad være. Advarselsskiltene er ikke bare til pynt eller for at du kan få noget til din Instagram-samling, siger minister i den vestaustralske regering, Ben Wyatt, til news.com.au.

– Jeg kan ikke understrege det nok: Det er direkte tåbeligt at tage til Wittenoom. Der er masser af kløfter i Vestaustralien, der ikke bærer på en potentiel dødstrussel.

Nøgenbadning i asbestland

Det får dog ikke det eventyrlystne Instagram-folk til at holde sig væk. De bruger endda hastagget #asbestos, mens de gladeligt bader og camperer i området.

Her er det tre veninder, der har taget badedyr og øl med ud i det asbestforurenede vand.

En anden Instagram-bruger kalder det et af hendes 'absolutte favorit camping-steder', og afslører, at hun lige har nøgenbadet i vandet. Nogle tager endda deres børn med for at bade i den lille sø ved den gamle asbestmine, mens andre laver sjov med asbest-faren, som Instagram-brugeren her, der har taget et tørklæde foran mund og næse og skriver 'jeg prøver ikke at asbestosis'.

De australske myndigheder vurderer, at mindst 2.000 personer er døde som følge af asbestrelaterede sygdomme. Ofte vil den asbestfremkaldte kræftsygdom først dukke op 40-50 år efter, man er blevet udsat for asbestforureningen.

Ganske få indbyggere har alligevel valgt at blive boende i det stærkt forurenede område, hvor der ikke længere er hverken er el- eller vandforsyning. Tidligere på året blev det ifølge The Guardian besluttet, at de sidste fem jordejere – hvor tre af dem stadig boede der – nu ville blive tvunget til at flytte mod en økonomisk kompensation.