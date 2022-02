Turisternes skyld: Tonsvis af sne smelter hver sommer

Hver turist er skyld i, at cirka 83 tons sne smelter på Antarktis hver sommer

Hver sommer smelter isen på Antarktis 23 millimeter i tykkelsen.

Og synderne bag? Ja, det er de turister, der årligt besøger islandskabet.

Faktisk er hver turist skyld i, at omkring 83 tons sne smelter hver sommer.

Det skriver Politiken på baggrund af en artikel, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Krydstogt og kulpartikler

Turisters tilstedeværelse på Antarktis er inden for de seneste år øget, hvilket har en negativ påvirkning på klimaet.

Ifølge forskerne bag artiklen i Nature Communications har cirka 53.000 turister besøgt Antarktis om året i perioden 2016 til 2020.

Forskerne har indsamlet prøver af sne, som har ligget spredt ud over en 2000 kilometer lang strækning i den nordlige del af den antarktiske halvø.

Det er her, der kommer flest turister, og det er her, hvor der er mest videnskabelig aktivitet.

På baggrund af prøverne kunne forskerne fastslå, at de krydstogtskibe, som turisterne rejser med, blandt andet er skyld i, at sneen smelter.

Det skyldes blandt andet, at de skibe bruger fossile brændstoffer, som udleder kulpartikler. Disse partikler absorberer solen, som gør, at atmosfæren opvarmes. I sidste ende gør det, at sneen smelter hurtigere.

Forskerne peger på, at man enten kan løse problematikken ved, at krydstogtskibene benytter renere energi, hvor de eksempelvis bliver enten helt eller delvist eldrevne. Alternativet er, at færre turister skal besøge Antarktis fremover.