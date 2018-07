Turisters polterabend vækker vrede: Betalte hjemløs for at få tatovering i ansigtet

Han fik 635 kroner for at få skrevet gommens navn og adresse i panden. Men den blev ikke færdig fordi han havde for store smerter

Et hold britiske mandlige turister, der var i ferieparadiset Benidorn ved den spanske østkyst for at fejre en polterabend, er kommet i strid modvind.

Det er sket, efter det er kommet frem, hvordan mændene betalte en hjemløs mand med polsk statsborgerskab for at få tatoveret gommens navn i panden.

Det skriver the Guardian.

Havde for mange smerter

Ifølge Karen Maling Cowles, der er formand i foreningen Benidorn British Business Association, betalte de britiske turister 34-årige Tomek 100 amerikanske dollars (omkring 635 kroner, red.) for at få skrevet teksten ’Jamie Blake, North Shields, NE28’ i ansigtet, men værket blev ikke færdigt, fordi manden havde for mange smerter.

Tatovøren lagde selv et billede op på Facebook af 34-årige Tomek, hvor han var i gang med at få den bemærkelsesværdige tatovering. Billedet blev siden fjernet fra det sociale medie, men da havde lokale beboere allerede opdaget det og rettet skarp kritik mod tatovør og polterabend-turister.

Se også: Advarer turister i Amsterdam: Gå ikke ud efter mørkets frembrud

Karen Maling Cowles fandt frem til den 34-årige hjemløse polak efter som mange andre at have set billedet.

- Det var chokerende rent faktisk at se det stirre lige mod mig. På et menneskeligt plan er det ulækkert; det kunne være min søn. Lokalbefolkningen væmmes over det, og det gør mange turister også. Det er skrækkeligt sådan at udnytte en sårbar persons situation og at tro, at en smule penge kan give dig noget hurtig underholdning.

Gik 2700 kilometer efter brud med kæreste

Ifølge hende var Tomek helt gullig og havde rysteture, da hun fandt ham. Han fortalte hende, at han var alkoholiker, og at han havde gået 2700 kilometer hele vejen til Benidorm efter et brud med en kæreste. Derfor havde han store problemer med ryggen, hvilket gjorde det svært for ham at gå.

Han har desuden fortalt hende, at han kun nåede at bruge nogle af pengene, han ’tjente’ på at få skrevet den britiske brudegoms navn i panden, før han blev overfaldet og fik stjålet de resterende 17 dollars.

Inden hun fandt Tomek dækket af sand og sovende på stranden, havde Karen Maling Cowles allerede besluttet sig for at indsamle penge til at få ansigtstatoveringen fjernet. Efter at have mødt ham, vil hun gerne samle endnu flere penge ind til ham.

- Fjerning af tatoveringen er vigtig, fordi det viser, at vi ikke accepterer det, men resten af hans liv er meget vigtig. Hans behov er rigtig gode. Jeg vil gerne give ham den hjælp, han skal bruge, siger hun.

Hun retter specifik kritik mod de unge mænd, som betalte Tomek for at få tatoveringen, og tatovøren, der tog imod penge for at lave den, men hun mener også, at der skal generel fokus på britiske turisters opførsel på ferier.

À propos turisme, så vækker det vrede blandt lokale dyrerettighedsforkæmpere, at æsler skal bære rundt på turister, der bliver federe og federe på populær græsk ferieø.