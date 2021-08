Turistkaos på Hawaii

Overfyldte hospitaler, trafikbelastede veje og mangel på vand. Tusindvis af amerikanske turister valfarter til Hawaii, men østaten kan ikke klare presset. Det skriver Euronews.

Coronarestriktionerne blev i begyndelsen af juli lempet, så færdigvaccinerede amerikanere ikke længere skal i karantæne ved ankomsten til Hawaii. Dette har hævet antallet af besøgende voldsomt. Så voldsomt at Hawaii ikke kan klare det.

Den lokale borgmester på Maui, Mike Victorino, er bekymret for Hawaiis tilstand. Han har bedt flyselskaberne om at begrænse indflyvningen af de mange rejsende.

- Vi har ikke autoriteten til at stoppe flyselskaberne, men vi håber på hjælp og forståelse fra myndigheder højere oppe i systemet, siger han i en pressemeddelelse.

Bødestraf for at bruge vand

Overfloden af turister har betydet, at der er vandmangel på Hawaiiøerne. Derfor er unødvendig brug af vand blevet forbudt, og de lokale bliver derfor straffet med bøde, hvis de for eksempel vander deres græsplæne eller vasker deres bil. Bøderne kan koste op til 500 dollars, svarende til 3185 danske kroner.

Den unge Hawaiiaktivist @melemaikalanimakalapuaa er en af dem, der deler sin utilfredshed over de mange turister på Instagram.

Både sygehusvæsenet og restaurationsbranchen på Hawaii melder, at de ikke kan blive ved med at arbejdet i det nuværende høje tryk. Den overvældende turisttilstrømning har resulteret i dobbeltvagter på hospitalerne og lange køer til restauranterne.