Turistkø på 10 timer: Nu vil lokale have betaling fra bilister

For mange turister på for lidt plads er efterhånden et problem mange steder i verden. Overturisme kaldes begrebet, og nu er det også nået til en berømt snoet vej i storbyen San Francisco i USA.

Lombard Street, også kendt som 'Crooked Street', er på størstedelen af vejens længde en almindelig bred vej. Én bestemt sektion af vejen består dog af otte hårnålesving og har en hældningsgrad på helt op til 27 procent, hvorfor den specielle gade udgør et særdeles yndet mål for både gående og kørende turister.

Nu kan sidstnævnte risikere at skulle betale for at få lov at svinge bilen rundt i de 8 hårnålesving. Det skriver CNN Travel.

Ifølge mediet har bestyrelsen for et lokalråd i San Francisco enstemmigt sagt ok til en statslig lov, som dikterer, at folk, der ønsker at køre ned ad gaden, skal foretage en reservation på forhånd og betale et gebyr.

Millioner af turister

Årsagen er, at op mod to millioner turister hvert år besøger gaden, og det skaber køer og er til gene for beboerne i området.

- På grund af over to millioner årlige besøgende og daglige køer i op til 10 timer, har trafikbelastningen på og omkring 1000-blokken af Lombard Street i San Francisco (kendt som 'Crooked Street') forringet sikkerheden og livskvaliteten for beboere i Crooked Street og det omkringliggende samfund, lyder teksten i den oprindelige Assembly Bill 1605.

Planen er at indføre en betaling på 5 dollars, eller cirka 33 kroner, for betaling pr. bil på hverdage, mens det i weekender og ferier skal koste 10 dollars, cirka 66 kroner. Desuden skal besøgende også registrere deres besøgstidspunkt på forhånd.

Endnu er reglerne ikke endeligt indført, men de gående turister kan ånde lettet op. Den nye lov vil ikke ramme fodgængere, som stadig frit kan bevæge sig op og ned ad den stejle vej.