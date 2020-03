Turistmagnet vandaliseret

Et new zealandsk træ, der tiltrækker mange turister, er blevet vandaliseret

Søen Wanaka i New Zealand ligger for foden af Southern Alps og tiltrækker mange turister på grund af den smukke natur.

Men faktisk er Wanaka verdenskendt på grund af et træ. Et ensomt 80-årigt piletræ, der står ude i søen.

Wanakatræet, som det bliver kaldt, er fotograferet i hobetal og er især blevet kendt via Instagram.

I tirsdags opdagede en lokal fotograf, at nogen havde skåret flere grene af træet, og det har skabt forargelse i lokalsamfundet. Det skriver det new zealandske medie Stuff.

På billederne, som er lagt op på Facebook, kan man se, at de oversavede grene er halet op på land. Det ser ud til, at de er skåret ned med en motorsav.

- Alle er ret kede af det. Træet overlevede endda oversvømmelserne i december, og det er bare så trist, at nogen gør det her med vilje, siger Luisa Apanui, fotografen der opdagede vandalismen, til Stuff.

- Nogle mennesker hader træet, fordi det tiltrækker så meget opmærksomhed, men de fleste lokale elsker det, specielt fotografer, siger hun.

Et lokalt byrådsmedlem, Chris Hadfield, udtaler, at han har svært ved at forstå, hvorfor nogle 'handler så ufølsomt'.

- Træet har overlevet indtil nu, så jeg er sikker på, at det vil fortsætte, men jeg kan ikke forstå, at nogen vil gøre sådan noget, siger han.