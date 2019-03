Turistråd anklages for PR-stunt: Du kan sagtens komme til Færøerne

Frustrerede kunder blev noget overrasket, da det blev meldt ud, at Færøerne lukker ned for turisme i april

I sidste uge gik nyheden om, at Færøerne lukker ned for turisme i den sidste weekend i april, verden rundt.

Det var landets turistråd Visit Faroe Islands, der havde udsendt meddelelsen.

Turistrådet skrev blandt andet i deres pressemeddelelse, at: 'I én weekend i foråret 2019, vil Færøerne være lukket for turister.'

Det fik frustrerede rejsende til at ringe og klage til deres rejsebureau og andre ferieorganisationer på Færøerne.

Det skriver Standby.dk.

Absolut ikke lukket

Standby.dk havde mødt en række repræsentanter fra landets turistorganisationer på feriemessen Ferie for alle i Herning Messecenter.

Her lød meldingen, at turister absolut kan besøge Færøerne, men at det blot er nogle af de større seværdigheder, der lukker for vedligeholdelse.

- Vi har ikke fået nogen forhåndsinformation om denne weekend-lukning fra Færøernes Turistråd. Efter historien kom ud forleden, har vi haft flere henvendelser fra kunderne udenfor Færøerne, der har booket gæster til at besøge os denne weekend, blev der blandt andet sagt til Standby.dk

PR-stunt

Repræsentanter fra bureauer som Green Gate og rederiet Smyril Line, som sejler fra Hirtshals til Færøerne, kaldte Visit Faroe Islands' tiltag for et PR-stunt, som ikke har hold i virkeligheden.

Ekstra Bladet har talt med Visit Faroe Islands, som fastholder, at 'historien' og tiltaget ikke var falsk. Alligevel lyder det nu, at det er de ti største seværdigheder på øerne, der vil blive lukket for vedligehold den 26. til 28. april - og ikke hele landet.

- Selvfølgelig er dette ikke en falsk historie. Dette er et kombineret destinationsudviklings- og marketingprojekt, hvor formålet derfor både er at gennemføre konkrete projekter på populære turiststeder samt at sætte fokus på Færøerne som turistdestination ude i verden, lyder det fra Guðrið Højgaard, direktør for turistrådet.

- Vi kommer til at sætte closed for maintenance (lukket for vedligehold, red) skilte op i de områder, så folk ved, at det er et arbejdsområde, som man ikke har adgang til. Landet Færøerne kan vi selvfølgelig ikke lukke, men overordnet set er 'turist-Færøerne' lukket.

100 besøgende kunne få lov at komme og få et gratis ophold i landet, hvis man hjalp med vedligeholdelsen. Interessen for det har til gengæld været enorm.

Over 3500 mennesker fra hele verden har ansøgt, og de 100 pladser blev derfor revet væk.

