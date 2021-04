Tusinder valfarter til dette syn: Men det er snart slut

Et af forårets helt store højdepunkter er, når de velkendte kirsebærtræer springer ud, og folk strømmer til hotspots som Bispebjerg Kirkegård i København for at få billeder af de smukke blomster.

Allerede sidste uge kunne gæster ane de første lyserød blade på de famøse træer på blandt andet Bispebjerg Kirkegård, som bød velkommen med regler om ensretning og ‘gå-klik-gå’.

Dog gælder det om at nyde det, så længe det varer, da i dag vil være den sidste varme dag i lang tid. Det kommende dårlige vejr vil få de lyserøde blomster til at falde af og lægge en dæmper på danskernes instagram-venlige billeder.

Kirstebærtræets karakteristiske lyserøde farve er et hit hos de fotohungrende danskere. Foto: Henning Hjorth Kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård fik før pandemien flere hundredetusinde besøgende. Foto: Henning Hjorth I år er der specielle regler, som opfordrer til kun et kameraklik per person. Foto: Henning Hjorth

En kort fornøjelse

En kold start på april betød, at træerne lod vente på sig, men de seneste par dages milde vejr har skabt perfekte forhold for de japanske planter. De flotte træer anslås at blomstre i op til fire uger, men det kommende vejrskifte gør, at dette nu bliver forkortet. Det gælder derfor om at skynde sig, hvis man skal nå at beundre dem i fuld flor.

Ifølge TV2 Lorry besøgte mere end 150.000 personer kirsebæralleen på Bispebjerg Kirkegård i 2018, mens træerne sidste år måtte stå ubeskuet hen, da pandemien satte en stopper for besøgende.