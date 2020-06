Tusindvis af blå gopler skyller ind

Solskinsvejret lokker mange danskere i badetøjet, men langs den jyske vestkyst er strandene ikke stuvende fulde af mennesker.

De er stuvende fulde af blå gopler. Det skriver dr.dk.

Blå gopler skyller rundt i tusindvis langs de vestjyske badestrande, beretter DR, der har talt med videnskabelig chef og specialist i gopler Lene Friis Møller fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

- Der er mange turister i dag, så jeg håber, de tænker over, at det er brandmænd - og ikke vandmænd - der er her i vandet, siger Lene Friis Møller i tv-indslaget.

Hun gør også opmærksom, at de blå gopler - eller brandmænd, som hun kalder dem - ikke er at forveksle med røde brandmænd. Mens de røde brandmænd, som de fleste danskere formentlig kender, kan blive op til 35 cm og ved berøring giver en stærk, men ufarlig svie, så bliver de blå gopler sjældent mere end 15-20 cm.

Blå gopler er ganske ufarlige, men er du uheldig, kan du brænde dig på dem.

Bliver her i nogle dage

Selv om den blå gople er en sjælden gæst på de danske badestrande, er det langt fra første gang, at den viser sin kuppelformede skal og tentakler langs Vesterhavets strande.

Forskellige faktorer gør, at den nogle år pludselig popper op i enorme mængder. Ofte har det med vind og havstrøm at gøre, da det geléagtige polypdyr ikke selv kan kontrollere, hvor naturen fører den hen, forklarer Lene Friis Møller.

Hun vurderer, at de blå gopler har skyllet rundt langs vestkysten i nogle dage - og at de ikke forsvinder igen lige foreløbig.

