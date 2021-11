Tusindvis af døde havdyr skyllet op på strand

Tusinder af døde havdyr er for nyligt skyllet op på flere af de mange strande, der er langs kystlinjen i det nordøstlige England.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Mediet har talt med Sharon Bell, der er bosat i landsbyen Marske-by-the-Sea, som ligger i North Yorkshire i England, og som er et af de steder, hvor bunkevis af døde krabber, småfisk og øvrige havdyr nu ligger og forrådner ved strandkanten.

Sharon Bell har i følgeskab med sin mand brugt timevis på at fjerne nogle af de døde havdyr, som skulle lugte 'absolut forfærdeligt'.

- Det er hjerteskærende at se dem (havdyrene, red.) ligge der. Det er trist, fordi det er så smukt et område at bo i, siger Sharon Bell til CNN.

Mystisk hændelse

Det vides endnu ikke, hvorfor de mange havdyr er skyllet op langs kysten.

Det britiske miljøagentur EA samarbejder lige nu med blandt andet Center for Miljø, Fiskeri og Akvakultur for at undersøge problemet.

- Prøver af vand, sediment, muslinger og krabber er blevet indsamlet og sendt til analyse for at undersøge, om forurening kan have bidraget til dyrenes død, siger en talsperson fra EA til CNN.

Se billederne her ...

Foto: Sharon Bell/Ritzau Scanpix

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix