Tusindvis af Ischgl-turister sagsøger Østrigs regering

Den østrigske regering skal stilles til ansvar for den massive spredning af coronavirus, der fandt sted i marts med skisportsstedet Ischgl som epicenter.

Det mener den østrigske organisation for beskyttelse af forbrugerrettigheder, VSV, der har i sinde at indlede et kollektivt søgsmål på vegne af over 6000 mennesker.

Organisationen har onsdag anlagt fire civile sager mod Østrigs regering, skriver BBC.

Alle fire sager handler om virusudbruddet i Ischgl, der er knyttet til coronasager i 45 lande.

Erstatningskravet lyder på 750.000 kroner.

Disse sager er kun begyndelsen

De fire civile sager er tænkt som en slags prøveklude. Sagerne skal give svar på, om det giver mening at gå videre med et kæmpestort gruppesøgsmål i 2021.

Skiturister festede til langt ud på natten i afterskibaren Kitzloch, hvor en bartender viste sig at være superspreder. Arkivfoto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Mindst 6151 personer har skrevet under på at være med, heraf 99 danskere, ifølge de senest oplyste tal på organisationens hjemmeside.

'Hvis du var på skiferie i Ischgl, Paznauntal, St. Anton am Arlberg, Sölden eller Zillertal den 5. marts eller senere og kort tid efter blev testet positiv for coronavirus, kan du have ret til at få udbetalt erstatning af de tyrolske myndigheder og staten Østrig', skriver VSV.

Var bange for at tabe penge

Anklagen går på, at myndighederne trods omfattende virusudbrud har undladt at lukke barer og hoteller i de pågældende skisportssteder.

Myndighederne hævder, at de reagerede ud fra, hvad de vidste på tidspunktet.

Sagsøgerne omfatter over 6000 mennesker, hvoraf mere end halvdelen er tyskere. Omkring 100 danskere er med i gruppesøgsmålet. Arkivfoto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Men spørger man VSV, var myndighederne udmærket klar over, at de populære skisportssteder var inficeret med coronavirus. Myndighederne tøvede med at gøre noget af forretningsmæssige hensyn, mener organisationen.

Evakuering i tætpakkede busser

Alexander Klauser, en af advokaterne for turisterne i Tyrol, hævder, at myndighederne allerede kendte til smitten i februar.

- 25. februar lukkede myndighederne et hotel i Innsbruck, fordi en af medarbejderne var testet positivt. Myndighederne reagerede altså straks, da en sag i Innsbruck - hovedstad i delstaten Tyrol - dukkede op, sagde han onsdag på en pressekonference.

- Men myndighederne reagerede ikke på senere sager, selv om der er bevis for, at de blev informeret om Ischgl og andre skisportssteder så tidligt som 3., 4. og 5. marts.

Peter Kolba, der er formand for VSV, sagde ved samme pressekonference, at myndighedernes langsomme reaktion førte til, at evakueringen 13. marts foregik i tætpakkede busser.

Mindst 32 coronapatienter er døde efter at have besøgt et østrigsk skisportssted.