Tusindvis af stjerneskud over Danmark

Det er almindeligt at se et enkelt stjerneskud på en aften, men i de kommende dage bliver antallet knap så almindeligt. Der er mulighed for at se flere hundrede på en enkelt aften, når meteorregnen Perseiderne dekorerer den danske stjernehimmel. Det skriver DR.

Astrofysiker hos Planetariet Cecilie Sand Nørholm understreger, at det er en enestående oplevelse:

- Det føles som en hel sværm af stjerneskud, og det kan virke som om, at man næsten ikke kan nå at dreje hovedet, før et nyt kommer susende. Et stjerneskud er i sig selv både flot og imponerende, men når der kommer så mange på kort tid, er det en vild oplevelse at stå udenfor, siger hun til DR.

Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der i virkeligheden ikke er tale om stjerner, men derimod brudstykker fra kometer og asteroider, der brænder i mødet med jordens atmosfære. Perseiderne er støv og stykker fra kometen Swift-Tuttle, der hvert år passerer jorden på denne tid af året. Netop derfor er nattehimlen de næste par dage fyldt med lysglimt.

Vær godt forberedt

De bedste vilkår for stjernekigning er mørke, så du skal væk fra byerne og lyset fortæller Cecilie Sand Nørholm. Øjnene skal vænne sig til mørket, så det er en god idé at være i god tid, og undgå at bruge blåt lys, som kommer fra f.eks. telefoner.

Du har det bedste udsyn, hvis du ligger ned, et sted uden for mange træer og bakker. Derefter skal du vende blikket mod stjernebilledet Perseus, for det er her, de fleste stjerneskud vil vise sig.