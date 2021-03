Tusindvis af tyskere flyver til Mallorca i påsken

Tyskerne udnytter til fulde, at Mallorca ikke længere er markeret rød på verdenskortet, og derfor er tusinder af tyskere hen over weekenden fløjet til solrige Mallorca for at holde påskeferie.

Ikke færre end 60 fly lettede lørdag fra Tyskland, og søndag var der 70 flyvninger mod den spanske ferieøs hovedby, Palma.

Og det har skabt røre i andedammen hos den spanske befolkning, der ikke må rejse til Mallorca, Ibiza eller andre steder med lav smitte.

Det skriver Reuters. Spaniere har nemlig fået forbud mod at besøge andre regioner end deres egen henover påsken.

Overvejer stop

Antallet af nye smittede på Mallorca er under 50 per 100.000 indbyggere set over en uge. Det betyder, at tyske borgere kan tage på ferie uden krav om test eller karantæne, når de vender hjem.

Det er dog et krav, at alle, der rejser ind i Tyskland, skal kunne fremvise en negativ coronatest.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

Og eftersom flere tyskere rejser mod populære turistmål, har den tyske regering overvejet at indføre et midlertidigt stop for rejser.