Tvillingepandaer født i spansk zoo

De to nyfødte pandaer er 'et stort bidrag' til pandaens overlevelse

Søndag kom et pink og skaldet tvillingepar til verden.

De to nyfødte pandaunger blev født i Madrid Zoo Aquarium, som annoncerede fødslen mandag.

I samme ombæring blev de fortsat unavngivne tvillinger kaldt for 'et stort bidrag til bevarelsen af en truet, højt profileret art, der er et ikon blandt dem, der elsker og beskytter naturen'.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Pandaen har nemlig længe været anset for at være en truet dyreart, og dens eksistens er fortsat sårbar.

Sårbar dyreart

I juli måned i år annoncerede de kinesiske myndigheder, at man efter årtiers indsats er lykkedes med at få pandabestanden i den vilde natur op på minimum 1800.

Hermed ændrede pandaen status fra at være 'truet' til at være 'sårbar'.

Man gruer dog for, at der som følge af klimaforandringer vil være mindre føde til pandaerne, som primært lever af bambus.

Derfor kan der - men stor sandsynlighed - være risiko for, at panderne vil blive truet igen fremover.

Kan ikke tyde køn

Ifølge talspersoner fra Madrid Zoo Aquarium har tvillingeparret det godt. De vejer henholdsvis 0,171 kilo og 0,137 kilo.

Kønnene vides endnu ikke, da pandaerne fortsat er så små, at det ikke kan tydes med sikkerhed.

Ifølge Madrid Zoo Aquarium forventer man at kunne bekræfte pandaernes køn inden for de kommende dage.