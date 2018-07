Tykke turister invaliderer æsler på populær ferieø

Over 1000 turister lægger hver dag ferien forbi den billedskønne græske ø Santorini.

Udover lækker græsk mad og traditionelle blå-hvide huse bliver turister på øen blandt andet tilbudt at blive transporteret på traditionel vis i det bakkede terræn, hvor bilerne ikke kan være – nemlig via æsler.

Øens æsler bliver derfor dagligt tvunget til at tage fire-fem ture op og ned af de 520 trin i byen Fira – også når temperaturen har rundet de 30 grader celsius.

Det skriver blandt andre det britiske medie Express.

Tungere last og ingen vand

Ifølge lokale dyrerettigheds-aktivister får flere og flere æsler skader på rygsøjlen og store åbne sår på grund af dårligt tilpassede sadler. De henviser til, at en stigende fedmekurve blandt turisterne fører til, at æslerne tvinges til at klare turene med tungere og tungere last. I mange timer om dagen, syv dage om ugen og uden at få hverken ly, hvile eller vand.

Dårligt tilpassede sadler, ingen vand, ingen skygge og masser af overvægtige turister er virkeligheden for de hårdtarbejdende æsler, som man nu er begyndt at krydse med muldyr. Foto: Ritzau Scanpix

- Det anbefales, at dyr ikke skal bære mere end 20 procent af deres egen kropsvægt, siger en talsmand fra organisationen ’Help the Santorini Donkeys’ ifølge den britiske avis. De efterlyser en vægtgrænse på omkring 50 kilo for øens arbejdende æsler. Talspersonen fortæller desuden, at flere desperate æselejere, der lever af turismen, er begyndt at parre æslerne med muldyr, fordi ’æslerne bare ikke er stærke nok’.

Slidt op og smidt ud fra en klippe

Christina Kaloudi fra Santorini Animal Welfare Association fortæller, at æslerne tvinges til at arbejde stort set hele året rundt.

- Hvis de ikke transporterer turister op af trinene, flytter de byggemateriale eller skrald. Der er nogle gode ejere derude, som følger reglerne, men generelt bliver æslerne slidt op og smidt ud, når deres arbejdende dage er forbi.

Hendes klare indtryk er også, at æslerne arbejder under kummerlige forhold og hverken får vand, skygge eller hvile.

- Og så finder jeg dem uden for mit dyreherberg, hvor de knap er i live, siger Christina Kaloudi, der fortæller, at æsler ofte bliver forladt eller skubbet ud fra en klippe, når de ikke længere er i stand til at arbejde.

Sociale medier skal hjælpe

Øens myndigheder skrev ellers i 2008 under på et internationalt kodeks om, hvordan æslerne skulle behandles, men da ingen har ansvaret for at håndhæve det, bliver æslerne alligevel ofte slidt ihjel.

- Æsler er nogle meget robuste dyr, og vil blive ved, så længe de kan. For nogle bliver deres sidste gåtur til herberget, fordi de kun er et par timer fra at dø.

Hun og andre lokale kommer med udmeldingerne om æslernes forhold nu, fordi hun håber, at de sociale mediers magt gør det sværere for de lokale at skjule dyremishandlingen.

