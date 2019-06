Tykkere passagerer tvinger berømt jernbane til forstærkninger

- Det stammer fra, at vi alle spiser for meget og nyder en mere stillesidende livsstil, siger direktøren bag

Vi er blevet tykkere, tungere og større, og derfor skal turistattraktioner kunne holde til mere end tidligere.

Det er tilfældet ved den stejleste togbane i Storbritannien, Bridgnorth Cliff Railway, som blev bygget i 1891 og åbnede året efter, men som nu skal forstærkes, fordi den ikke længere kan klare strabadserne med at fragte passagerer op og ned ad en bakke i byen Shropshire i England.

Det skriver Telegraph.

- Større og tungere

Avisen har talt med direktøren for Bridgnorth Cliff Railway, og han lægger ikke fingre imellem, når han skal forklare årsagen til forstærkningerne.

- En del af det problem, vi havde, var ikke kun, at der var behov for fornyelse af fundamentet, men vi står over for, at folk er blevet større og tungere, siger Malvern Tipping, direktør for Bridgnorth Funicular Railway, ifølge Telegraph.

- Det stammer fra, at vi alle spiser for meget og nyder en mere stillesiddende livsstil. Som andre er jeg også begyndt at kigge på min vægt nu, siger han.

Han fortæller blandt andet, at der har været problemer med, at folk ikke har kunnet kommet ind gennem dørene til togvognene. Den inaktive livsstil og flere overvægtige i forhold til tidligere er ifølge ham årsagen til, at det er nødvendigt med forstærkninger.

Dele fra Land Rover

Arbejdet med at forstærke jernbanens fundament og skelet har taget tre måneder at gennemføre. I arbejdet er der blandt andet blevet brugt dele taget fra en Land Rover til nogle af de understøttende komponenter og beslag til jernbanens to vogne.

Ifølge Telegraph er en gennemsnitlig mand blevet 11 centimeter højere siden 1871. Det anslås, at cirka 30 procent af verdens befolkning i dag er overvægtige.

