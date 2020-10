Tyrannosaurus solgt for rekordbeløb

Den gamle dinosaur smadrede alle rekorder, da den var på auktion i New York

Auktionshuset Christie's i New York gjorde lidt af et scoop, da det tidligere i år fik fingrene i de jordiske rester af en 67 millioner år gammel tyrannosaurus rex.

Det skriver Travel+Leisure.

Den verdensberømte dinosaur Stan indtog natten til onsdag spotlyset i Rockefeller Center, hvor auktionen fandt sted.

Stan er 12 meter lang og består af 188 originale knogler. Han er et af de største t-rex-skeletter, der nogensinde er fundet, og mange anser ham ifølge Wikipedia for det mest komplette skelet af en tyrannosaurus rex i verden.

Den dyreste nogensinde

Og hvor stor en check skal man så udskrive for at få sådan en fætter med hjem i stuen?

En meget stor check, viste det sig. Stan blev nemlig solgt for 202 millioner kroner. Det er ny rekord for et dinofossil.

Budrunden startede ved 19 millioner kroner, og Christie's auktionshus havde på forhånd meldt ud, at man forventede at lande på mellem 38 og 50 millioner.

Efter 20 minutter var der fundet en ny ejer, som indtil videre er anonym. Det hele foregik digitalt, og 280.000 seere fulgte auktionen fra computeren, hvilket er en tredobling af den gamle rekord, skriver New York Times.

Den gamle rekord for salg af et dinofossil blev sat i 1997, hvor en tyrannosaurus rex ved navn Sue blev solgt for 53 millioner kroner.

