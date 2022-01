Tyrkisk tradition forarger: Stop kamelbrydning

Traditionen udsættes nu for massiv kritik fra dyrevelfærdsorganisation

Søndag samlede flere tusinde tilskuere sig for at se kameler i brydekamp i det vestlige Tyrkiet.

Traditionen tro blev der nemlig afholdt den årlige kamelbrydningsfestival - International Camel Wrestling Festival - der i år kunne markere sit 40-års jubilæum.

Her var i alt 152 kameler, som alle var udsmykket med farvestrålende kapper, og de var dermed klædt på til kamp.

Kamelerne bringes ind i en arena, mens dommere og tilskuere ser dem udkæmpe hinanden.

I dag bærer kamelerne mundkurv for at mindske risikoen for bidsår, men det hensyn er dog langtfra nok til at sikre dyrenes ve og vel.

Det mener en række dyrevelfærdsorganisationer, som i årevis har kritiseret den traditionsrige begivenhed.

'Stor forbrydelse'

Blandt andre har den tyrkiske organisation Animal Rights Federation (Haytap) markeret sig i forbindelse med dette års afholdelse af arrangementet.

Her mener man, at begivenheden i sig selv er en 'stor forbrydelse', skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Lad os sammen stoppe dette skamfulde billede. Begivenheden får os til at skamme os over menneskeheden, siger Gulgun Hamamcioglu, der er repræsentant for Animal Rights Federation.

Lider ingen skade

Mehmet Falakali har været medarrangør på begivenheden de seneste 35 år. Ifølge ham kan kamelerne ikke skade hinanden alvorligt.

Han understreger, at der er ansat personale til at adskille dem, hvis dyrenes kampe og sammenstød bliver for intense.

- Der sker bestemt ikke noget, såsom at de brækker hinandens hove eller bider hinanden, siger han.

Kærlig tradition

Necip Cotura har tre kameler og deltager vanligt i festivalen som en hobby. Han fastholder, at der er tale om en smuk og lang tradition.

- Det er noget, der gøres med kærlighed. Det er ikke en kamp, det er brydning - ligesom når mennesker bryder, siger han.

Gammel tradition

Traditionen med kamelbrydning anslås at være omkring 2400 år gammel.

Tidligere var det sådan, at arrangørerne viste en hunkamel, som var i løbetid, frem til hannerne for at hidse dem op før brydekampene.

Det droppede man dog på officielt plan, da hannerne blev for aggressive.

Sidenhen har man forsøgt at give dyrene ganske lidt mad i længere perioder, så de blev lettere irritable og dermed mere kampklare.

Det er uklart, hvorvidt og i hvilket omfang denne metode benyttes i dag.

Se billederne her ...

Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix