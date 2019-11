Tysk hotelkæde indtager København

Den tyske hotelkæde 25hours Hotels planlægger at åbne to hoteller i København inden for de næste år

Hotelkæden 25hours Hotels, som ejer hoteller i Tyskland, Schweiz og Frankrig, planlægger at åbne to nye hoteller i København inden for de næste år.

I onsdags offentliggjorde 25hours Hotel, at de har indgået aftale med udviklingsselskabet CØ P/S, som ejes af pensionsselskabet Danica samt ejendomsselskaberne Nordkranen og Union Holding, om at bygge et hotel på Papirøen i København. Det skriver 25hours i en pressemeddelelse.

I februar offentliggjorde hotelkæden også, at de åbner et hotel i Købmagergade ved siden af Rundetårn i 2021 med 243 værelser.

- Den eneste ting, der er bedre end at åbne et nyt hotel i en ny by, er at åbne to nye hoteller, siger Florian Kollenz, udviklingsdirektør hos 25hours i en pressemeddelelse.

Det nye hotel vil blive opført på Christiansholm, som også er kendt som Papirøen, og vil blandt andet blive nabo til Operaen. Bygningen, som skal huse hotellet, forventes at stå færdig i 2024.

Ledelsen i CØ P/S ser også frem til, at Papirøen nu får et hotel, som en del af udviklingen i området.

- Vi ser frem til at arbejde sammen med 25hours Hotels på Papirøen. Holdet omkring Christoph Hoffman (stifter og direktør hos 25hours, red.) er meget professionelt, og på samme tid har de en utraditionel tilgang, som vi forelskede os i ved første møde. Vi er sikre på, at 25hours vil blive taget godt imod af ikke bare fremtidige gæster, men også beboerne på Papirøen, siger Klaus Kastberg, direktør i Unionkul, på vegne af CØ P/S.

Det er det danske arkitektfirma COBE, som har tegnet hotellet, og det vil bestå af 128 værelser, en cafe i stuen og en bar på taget. Samtidig planlægger hotellet også, at der skal være to husbåde tilknyttet.