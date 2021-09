Tysk regel kan sætte en stopper for nattog fra Danmark

Tyskland kan vise sig at være en stopklods for planerne om flere nattog i Europa. Nu vil transportminister Benny Engelbrecht (S) drøfte situationen med europæiske kolleger

De danskere, som havde set frem til at køre sovende på europæiske skinner, må vente lidt endnu.

Planen var ellers, at de første passagerer på den nye nattog-ekspres gennem Europa kunne stige ombord senere på året. Men sådan bliver det formentlig ikke.

For forventningerne om flere natlige togture gennem Europa møder nu problemer i Tyskland.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Minister vil løse problemet

Den tyske regulering, som nu er en stopklods for de europæiske nattoge, betyder, at togdrift på offentlige kontrakter ikke kan udbydes på lange ruter - netop de ruter, som der er behov for til nattogene.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Trafikverket senest har offentliggjort, at der ikke er nogen bydere til nattogsruten Malmö-Bruxelles via den tyske by Köln.

De problemer, den tyske regulering forårsager, agter transportminister Benny Engelbrecht (S) nu at løse i samarbejde med sin svenske ministerkollega Thomas Eneroth.

- Vi er nødt til at have en dialog om det her på europæisk plan, hvis vi skal finde en løsning på problemet. Der er en stigende opmærksomhed på muligheden for at rejse i Europa, uden at det skal foregå i et flysæde, og det bør vi gribe.

- Jeg har haft en god snak med min svenske kollega, og vi er enige om, at vi har en fælles interesse i at sætte skub i nattogene og skabe de nødvendige rammer, siger transportminister Benny Engelbrecht ifølge pressemeddelelsen.