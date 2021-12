Tyske juleturister booker rekordmange feriehuse i Danmark

Tyskerne kan hjælpe til med, at julen bliver en indbringende tid for udlejere af sommerhuse og ferieboliger.

For tusindvis af tyskere har nemlig valgt at fejre både jul og nytår i Danmark.



Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.



Indtil videre har tyskerne booket 17.275 husuger i december måned.



Altså står tyskerne for langt størstedelen af det samlede antal på 22.669 husuger.

Det er rekordhøjt for julehøjtiden, lyder det fra Danmarks Statistik.



- Det skyldes nok, at feriehusene giver mulighed for ferie i en privat sfære med god afstand til andre, hvilket er eftertragtet i disse covid-19-tider, siger Paul Lubson, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er det særligt populært for tyskerne at fejre nytår i Danmark.



- Faktisk topper tyskernes bookinger for december nytårsaften. I hele 12.474 danske feriehuse kan tyske gæster se frem til at byde det nye år velkomment, siger Paul Lubson.