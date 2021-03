Tyskere fester på Mallorca men spanierne må ikke

Tyske turister vælter ind i ankomsthallen i lufthavnen på den populære ferieø Mallorca, men der er ingen spaniere.

For nylig fjernede Tyskland seks spanske regioner fra sin liste over højrisikolande, og straks indsatte flyselskaber som Lufthansa og Ryanair hundredvis af ekstra fly til Mallorca.

Nu anslås det, at tyskere i titusindvis planlægger at tage på solferie i Spanien henover påsken. Det skriver Reuters, der samtidig kan berette, at tiltaget har skabt vrede i den spanske befolkning.

Spaniere må nemlig ikke rejse til Mallorca, Ibiza eller andre steder med lav smitte.

De har nemlig fået forbud mod at besøge andre regioner end deres egen henover påsken.

Giver ingen mening

- Det giver absolut ingen mening, at vi ikke må rejse mellem regioner, mens udlændinge bare kan komme ind og sprede sygdom, siger 23-årige Emilio Rivas fra Madrid til Reuters.

Tyske turister ankommer til Mallorca. De skal fremvise en negativ PCR-test for at få lov at komme ind. Foto: Enrique Calvo/Ritzau Scanpix

Også 76-årige Angelines Ruiz er træt af, at hun skal blive, hvor hun er, mens turister fra lande med en langt højere smitte end Spanien bare kan komme væltende.

- Oveni det er jeg bange for at gå nogen steder, fordi jeg så kan blive smittet af en af disse franskmænd eller tyskere, siger hun.

Spanien har været hårdt ramt af pandemien, men har lige nu mindre smitte end eksempelvis Danmark, viser tal fra Our World in Data.

De spanske myndigheder udtalte for nylig, at de vil åbne for turisme, når 30-40 procent er færdigvaccineret mod coronavirus, skriver Dagbladet. I skrivende stund har 4 procent af spanierne to stik.

