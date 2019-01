Tyskland går i Danmarks fodspor: Bandlyser flyselskab

For knap to år siden blev dansk sikkerhedspersonale i Københavns Lufthavn mødt af en bevæbnet iransk Air Marshal om bord på et af Mahan Airs-fly, og siden da har det iranske flyselskab haft forbud mod at operere i Danmark.

Nu er Tyskland også trådt ind i striden om bevæbnede vagter på flyselskabets fly og har ligesom Danmark forbudt alle Mahan Air-flyvninger til landet.

Det skriver Aviation24 ifølge CheckIN.dk.

Mahan Air har længe været i både de europæiske og amerikanske myndigheders søgelys, fordi de mistænkes for at transportere våben og soldater mellem Iran og Syrien for at hjælpe det syriske styre i den igangværende borgerkrig.

Og det er denne mistanke, der får de tyske myndigheder til at forbyde Mahan Air i landet i forsøget på at 'beskytte Tysklands udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige interesser'.

- Mahan Air transporterer militært udstyr og folk til forskellige konfliktområder i Mellemøsten - især til Syrien, siger talsmanden fra det tyske udenrigsministerium, Christofer Burger, ifølge Aviation24.be på et pressemøde, hvor han tilføjer, at Tyskland betragter Irans 'destabiliserende aktiviteter' i regionen som 'uacceptable'.

Ingen våben om bord

Ifølge CheckIN.dk åbnede Mahan Air deres rute til Danmark tilbage i juni 2016 i form af to ugentlige flyvninger mellem Teheran og Københavns Lufthavn, men allerede i marts 2017 blev ruten lukket, da det kom frem, at flyselskabet havde bevæbnede vagter om bord.

I Danmark skal der nemlig gives en speciel tilladelse for at bære våben om bord på fly, og da de danske myndigheder påpegede denne lovgivning over for Mahan Air, valgte flyselskabet at suspendere al flytrafik til Danmark.

CheckIN.dk kunne i tiden efter beskrive, hvordan Politiets Efterretningstjeneste (PET), Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Transportministeriet og Trafikstyrelsen ihærdigt knoklede for at finde en løsning, så Mahan Air kunne operere i Danmark igen.

Selvom det ifølge dansk lovgivning er ulovligt at have bevæbnede vagter om bord, indgik de danske myndigheder nemlig en aftale med USA tilbage i 2010, der gav amerikanske flyselskaber lov til at have Sky Marshals ombord på flyvninger til og fra Danmark.

Det lykkedes dog ikke myndighederne at finde en løsning i forbindelse med Mahan Air-sagen, og derfor opererer det iranske flyselskab stadig ikke i Danmark.

