Tyskland vil holde briter ude af EU

I et forsøg på at stoppe spredningen af Delta-varianten foreslår Tyskland at forbyde britiske turister at rejse ind i EU

Forholdet mellem EU og Storbritannien har de seneste år taget et par slag og er ikke længere, hvad det har været. Efter en grim skilsmisse kendt som brexit er kontakten mellem de to til tider en betændt affære.

Men til trods for, at briterne har sagt farvel til EU som institution, er de stadig begejstrede for at holde sommerferie i medlemslandene.

Det skal der dog sættes en stopper for, hvis man spørger den tyske kansler, Angela Merkel. Hun er klar til at bandlyse briterne for at komme ind i EU, uanset om de er vaccineret eller ej.

Det skriver Independent.

Forslaget udspringer af den bekymrende spredning af Delta-varianten i Storbritannien.

Uenighed i unionen

Tysklands forslag kommer som et resultat af, at der i sidste uge til de feriehungrende briters begejstring poppede flere grønne lande op på udrejselisten, som nu inkluderer Malta, De Baleariske Øer samt Madeira.

Det er dog ikke alle medlemslande, som er lige entusiastiske omkring Merkels bandlysning. Mens den franske præsident, Macron, tidligere har støttet ideen om karantæne for ikke-vaccinerede briter, som rejser ind i EU, har en række af de mere turistglade medlemslande som Spanien, Cypern, Grækenland, Malta og Portugal ikke udvist begejstring for forslaget.

Det vil dog ikke være første gang, at briterne måtte blive udenfor EU-porten, da en række lande sidste år lukkede ned for fly fra Storbritannien som følge af en anden mutation.

Merkels plan skal diskuteres på et EU-møde mandag i næste uge.