Ubehagelig hotel-overraskelse: Mand fandt mus under dynen

En amerikansk mand ved navn Russel Fletcher fik sig et overraskende besøg, som han nok godt kunne have været foruden, da han den 20. januar overnattede i et hotelværelse på hotel 'Syracuse Inn & Suites' i den amerikanske delstat New York.

Han vågnede nemlig angiveligt ved, at der i hotelsengen i Syracuse kravlede en lille mus rundt under hans dyne.

Det skriver 10/11 Now.

- Jeg følte, at der kravlede noget rundt på min ryg, som irriterede mig, så på et tidspunkt rakte jeg ud efter det og tog fat i det, fortæller Russel Fletcher det amerikanske medie.

Da han fandt ud af, at det var en mus, han havde fået fat i, sprang han angiveligt op og rev sengetøjet og madrassen ned, hvilket blot gjorde situationen endnu mere krybende og ubehagelig.

- Der var en helt rotterede under madrassen. Der var urin, rotte-lort, insekter og alt mulig klamt derinde, lyder det fra Russel Fletcher, der efterfølgende hev fat i hotellets personale, som dog - ifølge Russel selv - ikke tog ham seriøst.

- Vi kan ikke gøre noget ved det

Derfor delte Russel Fletcher efterfølgende et opslag på Facebook, hvor han beskriver hændelsen, som han har dokumenteret med en række billeder, som du kan se herunder:

- Det her er for at advare alle om at holde sig væk fra det her lortehul (hotellet, red.), skriver Russel Fletcher blandt andet i opslaget, der i skrivende stund er blevet delt mere end 12.000 gange siden mandag.

10/11 Now har talt med byens Handelskammer, der fortæller, at det ikke er første gang, at hotellet har problemer med skadedyr.

- Handelskammeret i Syracuse er klar over, at der er problemer med hotellet, men der er ikke meget, vi kan gøre ved det, siger kammer-medlem Carolyn Gigstad og fortsætter:

- Byen har ikke nogen lovgivning, der tillader os at gå ind i disse hoteller og undersøge eventuelle helbredsproblemer. Vi kan ikke bestemme, hvordan de styrer deres forretning.

Hotellet bekræfter

Ifølge Carolyn Gigstad har byen modtaget adskillige klager over hotellet, så byen forsøger sit bedste for at forbedre problemet hurtigst muligt, da det kan få stor indflydelse på antallet af turister i byen, da hotellet stort set er det eneste sted at bo for udefrakommende, der besøger Syracuse.

10/11 Now har snakket med det omtalte hotel, som bekræfter episoden samt problemet med skadedyr.

De siger endvidere, at de har kompenseret Russel Fletcher med en rabat på 25 dollar (150 kroner) på hans ellers 72 dollar (440 kroner) dyre ophold. Det bekræfter Russel Fletcher, som dog stadig ikke er tilfreds:

- De reklamerer stadig på deres hjemmeside med, at de har en pool, så man ved, at der vil komme folk med børn. Det hotel er ikke et sikkert sted at være.