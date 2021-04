Ude af kontrol: Kæmpe smitteudbrud på dansk charterfavorit

Savner du sydens sol, så er Cypern nok ikke det første sted, du skal rejse hen, når der om kort tid bliver løsnet på de danske rejserestriktioner.

Cypern har nemlig haft 962 smittede per 100.000 indbyggere over de seneste to uger, hvilket er det højeste i Europa.

Flere dage i denne uge har Cypern registreret over 900 nysmittede, hvilket er på niveau med i december, da man blev tvunget til en hård lockdown.

På hjemmesiden Our World in Data kan man tydeligt se, at den cypriotiske smittekurve er stejlt stigende sammenlignet med andre lande i Europa.

Nærmer sig smertegrænse

Fredag mødes landets ledende politikere for at drøfte en mulig stramning, men står det til præsident Nicos Anastasiades skal man først have overstået 2. maj.

Den græsk-ortodokse påske står nemlig for døren, og det vil næppe hue befolkningen med en nedlukning nu, mener han ifølge Financial Mirror.

Cypern er delt i en græsk og tyrkisk del, og ifølge Cyprus Mail er der netop ankommet hjælp til sidstnævnte.

Tyrkiet har doneret 40.000 doser af den kinesiske Sinovac-vaccine, der ikke er godkendt i EU. De landede i Nicosia tidligere på ugen og skal gå til de tyrkiske cyprioter, der udgør 326.000 af landets 1,2 millioner indbyggere.

Cyperns sundhedsvæsen er gearet til 300 patienter med coronavirus, og den grænse kan snart blive krydset. I skrivende stund har landet 296 indlagte med coronavirus.