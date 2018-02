Udenrigsministeriet advarer danske rejsende i Tyrkiet

Den danske udenrigsministerie har opdateret rejsevejledningen for Tyrkiet fra dags dato, da landet i højere grad er begyndt at nægte danskere ind- og udrejse

I slutningen af september beskrev Berlingske, hvordan minimum to personer med dansk statsborgerskab samt minimum tre personer med permanent opholdstilladelse i Danmark var fanget i Tyrkiet, fordi de alle fem angiveligt havde fået udrejseforbud af Tyrkiet efter at have været på ferie i landet.

Ifølge Udenrigsministeriet fortsætter Tyrkiet åbenbart tendensen med at nægte danskere ind- og udrejse i landet uden nogen formel begrundelse, og derfor har ministeriet fra dags dato opdateret deres rejsevejledning for landet.

Det skriver Standby.

- Der har i den senere tid været tilfælde, hvor danskere er blevet nægtet indrejse i Tyrkiet uden nogen formel begrundelse, lyder det blandt andet i vejledningen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

- Nogle danskere med tyrkisk baggrund og tyrkere, der bor i Danmark, er også blevet nægtet udrejse af Tyrkiet. Det er sket med den begrundelse, at en retssag mod dem var ved at blive anlagt. En retssag kan risikere at trække ud i længere tid, og uden at det kan oplyses, hvad sigtelsen er, står der endvidere.

'Chikane'

Da Berlingske breakede nyheden i slutningen af 2017 om de fem personer, der bliver nægtet at rejse hjem til Danmark, udtalte Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, at tilbageholdelserne er et tegn på, at Tyrkiets regering med præsident Erdogan i spidsen slår hårdere ned på sine politiske modstandere i landet.

- Det er dybt alvorligt, og det er udtryk for en form for fuldstændig uacceptabel chikane, sagde han til Berlingske i september og fortsatte:

- Det er en helt uhørt procedure, de tyrkiske myndigheder gør brug af her, og det er vigtigt, at vi sætter foden ned og siger fra, for det er ikke okay.

Dansk-tyrkere skal passe ekstra på

I Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledning står, at hvis en dansk statsborger bliver anholdt i Tyrkiet, har vedkommende krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat.

Det gælder dog ikke, hvis den rejsende både har dansk og tyrkisk statsborgerskab:

- Har en rejsende dansk-tyrkisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at man som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Tyrkiet, hvis Tyrkiet ikke går med til det. Tyrkiet betragter personer med dansk-tyrkisk dobbelt statsborgerskab som tyrkiske statsborgere. Derfor har den danske ambassade i Tyrkiet meget begrænset mulighed for at hjælpe, oplyser Udenrigsministeriet.

I sommeren 2016 var Tyrkiet og præsident Erdogan udsat for et kupforsøg, der slog fejl.

Siden da har landets regering anholdt og tilbageholdt 10.000'er af personer, som menes at have tilknytning til Gülen-bevægelsen, som anklages for at stå bag kupforsøget.

Udenrigsministeriet har derfor også i lang tid advaret danskere om at rejse til områder i Tyrkiet, der ligger inden for en afstand af ti kilometer fra grænserne til Syrien og Irak, da der stadig er undtagelsestilstand i landet:

- Der er risiko for terror, kamphandlinger og kidnapninger, advarer ministeriet, som dog understreger, at det burde være sikkert for danskere at rejse til den øvrige del af Tyrkiet.

