Udenrigsministeriet: Bliv hjemme i påskeferien

Hvis du havde håbet på en påskeoverraskelse fra Udenrigsministeriet i anledning af de kommende helligdage, så må vi desværre skuffe dig.

Der bliver ingen påskeferie i udlandet i denne omgang, hvis du altså skal følge myndighederne anbefalinger.

Det oplyser Udenrigsministeriet på Twitter.

- Hold påskeferien hjemme.

- På grund af smitterisiko fraråder Udenrigsministeriet stadig alle rejser til hele verden. Det betyder også, at man ikke bør rejse til udlandet i påskeferien.

Det er fortsat uvist, hvornår danskerne igen får lov at rejse til udlandet, men i sidste uge citerede Berlingske dog direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen for følgende:

- Jeg tror på, at vi kommer til at åbne op for rejser frem imod sommeren. Men jeg kan endnu ikke sige hvornår og hvortil. Jeg tror selv på, at der vil blive rejsemuligheder hen over sommeren i hvert fald til steder i Europa.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere bosat i udlandet til at blive, hvor de er, henover påskedagene.

