Udenrigsministeriet tror på sommerferie i Europa

Det er fortsat uvist, hvornår danskerne kan slå rejsefeberen ned og begynde at pakke kufferten med solcreme og sommertøj.

Men lavere smitte, vaccinepas og varmere vejr spiller en væsentlig rolle, når regeringen ser på en genåbning for rejser.

Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice, er optimistisk, hvad angår sommerferien.

- Jeg tror på, at vi kommer til at åbne op for rejser frem imod sommeren. Men jeg kan endnu ikke sige hvornår og hvortil. Jeg tror selv på, at der vil blive rejsemuligheder hen over sommeren i hvert fald til steder i Europa, siger Erik Brøgger Rasmussen til Berlingske.

Populært turistland skærer karantæne ned til det halve

Selvom Erik Brøgger Rasmussen tror på en sommer i Europa, er han mere tvivlende over for rejser til resten af verden, hvor smitten i øjeblikket er ved at blusse op igen.

Fredag besluttede Tyskland at åbne for rejser til sydens sol på Mallorca og andre rejsemål i Spanien samt dele af Portugal, grundet faldende smittetal.

Også Nordjylland er blevet tilladt for tyskerne. Men grænsen er dog fortsat lukket fra dansk side.

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat rejser til alle lande i verden, men regeringen arbejder på at justere rejsereglerne, så der kan ske en genåbning af rejser. Planen skal være klar inden 5. april, hvor de nuværende rejsevejledninger udløber.