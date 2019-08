Udlændinge køber danske sommerhuse som aldrig før

Siden 1959 har det ikke været lovligt for udlændinge at købe sommerhuse i Danmark. Men der er selvfølgelig ingen regler uden undtagelser. Derfor søger flere udlændinge om dispensation, så de kan erhverve sig et dansk sommerhus alligevel.

Ifølge DR fik 71 procent af de udlændinge, der søgte i 2018 dispensation og dermed lov til at købe et sommerhus i Danmark. Det svarer til 374 sommerhuse. Til sammenligning lå det tal på 54 i 2007.

Det er Civilstyrelsen, der giver dispensationerne. De oplyser til DR, at der er fire vigtige kriterier, der trækker op i vurderingen, hvis udlændinge vil købe et sommerhus i Danmark.

Det trækker op, hvis udlændingene har været på over 25 ferier i Danmark over de seneste 25 år, har familiær tilknytning til Danmark, kulturel og sproglig forståelse samt tilknytning til den konkrete ejendom, som de vil købe.

Efterspørgslen er blevet større

Det er især nordmænd og tyskere, der søger og opnår dispensation fra den danske sommerhusregel, viser tallene fra 2007-2017.

- De senere år har vi fået flere henvendelser fra interesserede købere. Nordmændene er den største gruppe, men vi har faktisk også set en del henvendelser fra svenskere og tyskere, og så kommer der jo også en amerikaner og en kineser som af en eller anden årsag godt kunne tænke sig en fritidsbolig i Danmark, fortæller Karina Søndergaard, advokatfuldmægtig i HjulmandKaptajn med speciale i at søge dispensation for udlændinge til DR.

Hun peger på, at efterspørgslen er blevet større.

- Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at stigningen skyldes en mere lempelig praksis hos de myndigheder, der giver den her tilladelse, men i bund og grund så tror jeg mere, at det er et udtryk for, at der er en større efterspørgsel, siger Karina Søndergaard til DR.

DF vil indføre kvoter

Allerede sidste år pålagde et flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten den daværende regering om at gøre noget ved de mange dispensationer, men det nåede VLAK-regeringen ikke i mål med.

Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, udtaler til DR, at de vil indføre et kvotesystem.

- Man kan begrænse antallet af udenlandske købere ved at lægge et loft over, hvor mange dispensationer der kan gives hvert år. Loftet skal ligge på meget få - om overhovedet nogen, siger Peter Skaarup til DR.

Socialdemokratiet bakker ikke umiddelbart op om den løsning. Retsordfører Jeppe Bruus anerkender dog, at de mange dispensationer udgør et problem.

- Det går vi i gang med at kigge på nu, siger han til DR.