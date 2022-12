10-årig sigtes for drab på sin mor: Måtte ikke købe 'legetøj' på nettet

En tragedie har ramt den amerikanske by Milwaukee.

En 10-årig dreng har nemlig skudt og dræbt sin mor, og han sigtes nu for mord.

Det skriver NBC News.

De to var efter drengens eget udsagn blevet uvenner, fordi han ikke måtte købe et virtuel reality-headset på Amazon.

I første omgang forklarede drengen, at han ved en fejl skød sin mor, da han stod og drejede pistolen rundt i pegefingeren.

Herefter vækkede han sin 26-årige storesøster, som fastslog at moderen var død og derfor ringede til politiet.

Men nu har den 10-årige ændret sin forklaring.

Han har indrømmet, at ’hans mor ikke ville give ham noget fra Amazon, som han gerne ville købe’, og at han var sur, fordi han var blevet vækket klokken 06.00 i stedet for 30 minutter senere som vanligt.

Drengen skulle allerede aftenen forinden have taget nøglen til moderens pistolkasse.

Kun dagen efter drabet tog den 10-årige sin mors kreditkort og købte det virtuel reality-headset, som det hele handlede om.

Han skulle også have spurgt sin bedstemor, om pakken med headsettet var kommet frem.