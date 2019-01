10 oversete paradis-strande

Den uopdagede skønhed

Fulhadhoo, Maldiverne

– Vi kneb os selv i armen. Det var svært at skille himmel og hav fra hinanden, og vi havde aldrig set noget lignende.

Sådan beskriver Christina Juul Kammerlander sin egen og familiens første indtryk af den usædvanligt smukke ø Fulhadhoo, som ligger i Det Indiske Ocean i Baa Atoll-øgruppen i Maldiverne.

Christina prioriterer at rejse så ofte som muligt til spændende steder. Sammen med sin mand, Michael, og døtrene Bjørk, Pauline og Clara kombinerede hun en rejse til Sri Lanka med Maldiverne.

– Vi har faktisk altid tænkt, at Maldiverne var sådan et sted, hvor rige mennesker rejste hen og boede i træhytter ude i vandet, men vi undersøgte området og fandt virkelig fine og billige guesthouses.

Ud over to andre var familien de eneste turister på øen, så det var nemt at falde i snak med lokalbefolkningen, som kun tæller 175 mennesker.

Standarden på øen er en smule anderledes end på de sædvanlige resorts omkring Maldiverne, der emmer af luksus. Her kan man få en autentisk ø-oplevelse og befinde sig tæt på naturen.

Man skal være opmærksom på, at befolkningen er muslimsk, men på øens sydvestlige strand er området forbeholdt turister eller andre, der gerne vil bade i bikini. Desuden er det ikke den bedste destination, hvis man vil snorkle. Der er intet rev, men mange stingrays (rokker, red.), så man skal passe lidt på, hvor man træder.

Sådan oplever du Maldiverne på budget

Et overraskende strandeventyr

Cape Hillsborough, Australien

Privatfoto

Ifølge Anders og Laura, der skriver rejseberetninger på bloggen Afterglobe, finder man en af de mest unikke strandoplevelser i Australien på østkysten ved Cape Hillsborough med stedets helt særlige solopgang.

– Ud over at være rammen for en fantastisk udsigt og solopgang bliver stranden ved daggry invaderet af en stor flok kænguruer, der er de tidlige morgentimer kommer hoppende for at nyde godt af den tang, der i løbet af natten er blevet skyllet op på kysten, fortæller Laura.

Det er højsæson i Australien i løbet af vores vintermåneder, og ifølge Anders og Laura bør man være opmærksom på sandfluer, hvis man besøger strandene i de tidlige morgentimer.

– Deres bid klør værre end myggestik, så husk insektspray, siger Laura, der anbefaler, at man ankommer omkring en halv time før solopgang – for så er man med lidt held de første på stranden.

Ferieparadis – bare uden alle turisterne

Khanom, Thailand

Privatfoto

Hvis du er til Thailand, men gerne vil undgå strandstrækningerne, der er sort af longtails og mennesker, så kan du med fordel tjekke Khanom-distriktet. Her finder du autentisk landsbyliv og paradisiske strande – begge helt uspoleret af turisme.

Ifølge Tine Haslam finder man den mest rolige og smukke strandoplevelse netop her. Hun blogger under navnet A World of Backpacking og har siden 2011 rejst verden rundt.

Khanom ligger på østsiden af Thailand. Ikke så langt fra kysten finder man den enormt populære ferie-ø Koh Samui.

– Vi var måske ti mennesker, når vi var flest på stranden på samme tid. Og det havde jeg ikke forventet at opleve i Thailand, fortæller hun.

Tine rejser oftest alene og er mest til de aktive feriedestinationer. I Khanom sejlede hun i kajak og oplevede sjældne, lyserøde delfiner.

Børnevenlig afrikansk drømme-ø

La Digue, Seychellerne

Privatfoto

Forestil dig en kombination af skovbryn og sandstrand. Hvor store landskildpadder går frit omkring og lader dig komme tæt nok på, så du kan fodre dem med bananer og blade.

Christina Juul Kammerlander, der blogger på sitet, atrejsemedbørn.dk, maler netop det billede af strandene Anse Source d’Argent og Anse Severe på øen La Digue i Seychellerne.

På øen er der ingen biler, så transport foregår primært ved hjælp af cykler eller små golfbiler. Der er heller ikke gadebelysning uden for centrum, og det betyder, at I er garanteret en uforlignelig stjernehimmel.

– Der var en ekstremt tilbagelænet stemning. Det hele var enormt afslappet, så vi efterlod vores ting rundt omkring og var ikke nervøse for at lade børnene cykle på egen hånd.

– Der er selvfølgelig turister på Anse Source d’Argent, da det faktisk er den mest fotograferede strand, men der er tale om små primitive lokale barer langs stranden, men ingen plastikliggestole. Det er jo en attraktiv ø, men der er absolut plads omkring dig, siger hun.

En ægte perle

Goyambokka, Sri Lanka

Privatfoto

Helt nede i bunden af Sri Lanka, tæt på byen Tangalle, ligger Goyambokka Beach.

Her kan du opleve både vilde varaner og påfugle. Eller havskildpadder, der går i land om aftenen for at lægge æg.

Du kan falde i søvn til lyden af bølger, der slår ind over stranden.

Faktisk kan man, ifølge Christina og hendes døtre, opleve lidt af hvert på Goyambokka ved Tangalle i Sri Lanka. Undtagen busser fyldt med andre turister.

- Selvfølgelig er der andre, men man er alligevel overladt til sig selv, fortæller Christina.

Hvis isolationen bliver lidt for meget, kan man nemt fange en tuk-tuk eller en chauffør, som kan fragte jer til Tangalle på fem minutter, hvor der små butikker, en skrædder og køer, der går rundt i gaderne.

10-15 minutter væk findes klippeklostret Mulkirigala, og to timer væk findes safari- og nationalparken Yala.

Se også: Sri Lanka - det uspolerede Asien

Naturoplevelsen til de aktive

Magnetic Island, Australien

Privatfoto

Hvis du er til vandreture, snorkeleventyr og storslåede naturoplevelser, der kun findes dette ene sted i verden, så lyder der en stor anbefaling af Magnetic Island fra backpacker-eksperten Tine Haslam.

Øen er relativ nem at komme til, da den ligger lige ud for Townsville i Australien. Her er det som sagt naturoplevelserne, som blæser dig bagover, for halvdelen af selve øen er bevaret som en nationalpark.

Ud over de flotte, frodige og turistfattige strande er der mulighed for at bevæge sig rundt i landskabet, hvis man ikke er typen, der kan ligge stille alt for længe.

– Man får at vide, når man er der, at man kan være heldig at se vilde koalaer. Med streg under ’kan være’. Men jeg så alligevel fire, da jeg var der sidst, fortæller Tine.

Kun dig og skildpadderne

Turquoise Bay, Australien

Privatfoto

Fra bugten med det passende navn Turquoise Bay ved Exmouth på Australiens vestkyst kan du svømme – eller nærmere soppe – et par meter, før du når til et af de smukkeste rev Ningaloo Reef, som danner den ideelle scene for snorkling-entusiasterne.

Da Tine Haslam besøgte naturreservatet, svømmede hun med en havskildpadde i flere minutter. Så tæt på den, at hun næsten kunne røre.

– Der er lavvande hele vejen ud, så det er let at komme frem til revet, som altså ikke findes flottere, siger hun.

Destinationen er bedst egnet til besøg af en dags varighed. Dog kan man leje campervans i Exmouth eller i en anden større by på Vestkysten. Overnatning i parken koster 11 dollars for en voksen og skal bookes på forhånd. Her skal man være forberedt på primitive forhold.

Øhop i dykkerparadiset

Sipadan, Malaysia

Privatfoto

Ved den malaysiske del af Borneo finder man nogle af de bedste dykkerdestinationer i verden. Men omkring øen Sipadan var det dog strandene, der blæste Laura og Anders fra rejsebloggen Afterglobe.dk bagover.

Fra øen Mabul svømmede de ud omkring øerne ud for Kota Kinabalu i Malayasia.

– Flere af de små øer havde nogle af de smukkeste strande, vi nogensinde har set, fortæller Laura Græns og anbefaler frokost på øen Pulau Manukan.

Laura råder andre, der har lyst til at opleve både dykkerspots og kridhvide strande, om at tjekke sikkerhedssituationen i Malaysia inden bestilling. Rejsevejledningen kan tjekkes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Den billige, autentiske strandoplevelse

Panglao, Filippinerne

Privatfoto

På øen Panglao i den sydlige del af Filippinerne er det nærliggende at smutte til hovedstranden, Alona. Ifølge bloggeren Tine Haslam gør man klogere i at vælge ’the road less traveled’.

For lidt nordligere langs kysten finder man den skønne Dumaluan Beach. Da Tine Haslam tog dertil, forventede hun ikke det store, men efter et par dage på stranden var hun tæt på med vilje at misse transporten videre.

Tine indlogerede sig blot fem minutter fra stranden for 40 kroner pr. nat. Selv finder hun det både romantisk og primitivt på den gode måde at overnatte under et myggenet i en bambushytte. Der er rig mulighed for mere luksuriøse overnatninger.

På stranden kan man få frokost for kun 12 kroner sammen med de lokale, der også benytter sig af stranden til picnic og sågar karaoke.

Den historiske strandtur

Omaha Beach, Normandiet

Privatfoto

Hvis du er til noget andet end blå bølger og badetøj, men til gengæld er helt oppe og ringe over historiens vingesus, observationsbunkere og franske kyststrækninger, skal du finde vej til Pointe du Hoc i Normandiet.

Det er et klippefremspring lokaliseret 30 meter over havet og omkring seks kilometer fra Omaha Beach. Og netop Omaha er den oplagte stranddestination for de historieinteresserede.

Laura Græns, som udgør den ene halvdel af bloggen Afterglobe.dk, fortæller, at kyststrækningen i Normandiet byder på en hel del Anden Verdenskrigs historie.

– Her gik mange af de allierede i land på D-dag. I dag er mange af strandene langs kysten også populære badestrande for de lokale, siger Laura.

Omkring seks kilometer fra Omaha Beach invaderede den amerikanske hær stranden og klippeskråningerne, og i dag er der stadig tydelige spor fra Anden Verdenskrig på strækningen.

Ved Omaha Beach finder man den største amerikanske kirkegård i Normandiet. Området er naturligvis særligt populært omkring datoen for D-dag 6. juni.