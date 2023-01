5 fede forslag til en eksotisk vinterferie

Vil du opleve noget endnu mere eksotisk end de klassiske europæiske destinationer, men uden at gide flyve længere, er Marokko et oplagt bud til dig.

Her kan du både besøge den pulserende storby Marrakech, der byder på arabisk arkitektur og billige overnatningssteder.

Er du på jagt efter god mad, er Marrakech også stedet for dig. Med rig mulighed for at smage på den lokale couscous og retter med lam, som marokkanerne er verdenskendte for at lave.

Med en gennemsnitstemperatur på 20 grader året rundt bliver du heller ikke drænet for energi tidligt på dagen, og så er der samtidig rig mulighed for at bade og surfe, hvis du tager en tur til Marokkos sydkyst nær den gamle fiskerby Essaouira, også kendt som ‘The Windy City of Africa’.

Her er forholdene for surfing optimale, og det drager mange tusinde rejsende til regionen hvert år. Samtidig er der rig mulighed for yogaophold, hvis du ønsker at koble fuldstændig af.

Foto: Colourbox