5 festlige feriedestinationer

Mens nogle rejser mod sydens sol for at dase under frodige palmer, hvor ferien udelukkende byder på afslapning i smuk natur, er der andre, der ser ferien som en oplagt mulighed for at kridte danseskoene og få en eksotisk festoplevelse i nye rammer.

Hører du til sidstnævnte kategori, så er der er en række feriedestinationer, der garanterer fest til de sene sommernætter, hvad end du er til dj’s og dans på diskoteker eller shots og sol på strandbarer.

Rundt om i verden vrimler det med rejsemål, hvor festglade folk samles om det primære formål at give den fuld gas på ferien.

Og selv om rejsemålene hovedsageligt tiltrækker et yngre segment, så er der også rig mulighed for, at andre aldersgrupper kan tage del i festlighederne.

Her er Ekstra Bladets fem bud på en ferie med fest og farver.

Ibiza, Spanien

Det kan næppe komme som en overraskelse, at det ikoniske Ibiza rammer listen over festlige feriedestinationer.

Siden 80’erne har øen revolutioneret natklubskulturen, hvor både kendisser og almindelige folk har valfartet dertil - blandt andet for at se verdensberømte djs slå deres folder på storslåede klubscener under diskokuglens skær.

Rejser du hertil, så slå vejen forbi Privilege, som ifølge Guiness er verdens største natklub med plads til 10.000 gæster. Her er der både pool og dansegulv under åben himmel.

Rejser du til Ibiza for at feste, anbefales det at bo i byen San Antonio. Her finder du en række barer og klubber, som jævnligt holder arrangementer - især om sommeren, så det er en god idé at holde sig opdateret på klubbernes hjemmesider.

Der er en strand midt i byen, som ligger i en rolig og beskyttet bugt, hvor du kan kombinere byens elektriske stemning med afslapning.

Leder du efter et sted, hvor du i højere grad kan feste i det fri, så er Playa D'en Bossa - øens længste strand - stedet. Her finder du også den verdensberømte udendørsklub Ushuaïa.

Snyd heller ikke dig selv for at opleve en af de mange fester, der foregår på en båd. Husk, at Ibiza også tiltrækker et velhavende segment, og det sætter sig i prisen. Vær derfor forberedt på, at det ikke er billigt at give en omgang her.

Kavos, Grækenland

Byen Kavos er den sydligste kystby på den græske ø Korfu. Byen har siden 80’erne været et populært rejsemål for festglade turister, og derfor vrimler det med et bredt udvalg af barer og natklubber.

I byens hovedgade festes der natten lang, og festen fortsætter ofte nede på stranden, hvor man kan nyde den smukke solopgang.

Rejer du hertil, bør du ikke gå glip af Buzz Club og Future Club, som er to af de mest velbesøgte steder til at slå sig løs i nattelivet.

Ayia Napa, Cypern

Hvis turen går til Cypern, og du er på udkig efter en fest, så er Ayia Napa stedet.

Men faktisk også, hvis du er på udkig efter alt muligt andet. Byen byder nemlig både på børnevenlige strande, azurblåt badevand, antikke kulturskatte, storslåede naturoplevelser, gode shoppingmuligheder og et bredt udvalg af klubber, barer samt diskoteker, der nærmest har døgnåbent.

Det betyder også, at Ayia Napa tiltrækker en bred skare af folk i alle aldre. Men det betyder ikke, at man behøver en børnevenlig opførsel, når man slår sig løs i nattelivet.

I den centrale del af byen ligger et bilfrit klostertorv, hvor der er et enormt stort udvalg af barer, diskoteker og natklubber, som ligger meget koncentreret, og det er absolut her, man skal opsøge festlighederne.

Den resterende del af byen er rolig, og her kan man trække sig tilbage og nyde ferien på hyggelige restauranter og caféer.

Cancun, Mexico

Den mexicanske ferieby Cancun er især et yndet og populært rejsemål for festglade, amerikanske collegestuderende.

De rejser som regel dertil for at fejre pausen fra bøgerne under den såkaldte ‘Spring Break’, som typisk finder sted mellem slutningen af marts og midten af april.

Rejser du hertil under ‘Spring Break’, så er der garanteret et vildt festliv, da byen i den periode byder på gigantiske strandfester, boblende skumfester og store klubarrangementer, hvor du kan danse til daggry til elektronisk musik.

Her skal du opleve Inception Music-festivalen, som, ifølge eget udsagn, er det største ‘Spring Break’-arrangement i verden, der foregår i en hel måned.

Men ligemeget, hvornår du besøger Cancun, er der rig mulighed for at feste natten lang. Besøg blandt andet Coco Bongo, som er Cancuns absolut mest berømte natklub.

Her er der nærmest hver aften arrangementer og optrædener såsom live band, dragshows og professionelle dansere.

Vær opmærksom på, at du ikke bør drikke dig for sans og samling i Cancun. Byen er nemlig også kendt for også at have en barsk side, hvor kriminalitet som vold og narkosalg er en del af hverdagen.

Derfor bør du bør du selv købe dine drikkevarer i nattelivet og altid holde dem under opsyn, ligesom du ikke bør færdes alene efter mørkets frembrud.

Magaluf, Spanien

Festbyen Magaluf ligger i det sydvestlige hjørne af solskinsøen Mallorca.

Unge fra hele Europa rejser lystigt til byen for at opleve det legendariske natteliv, men det er især briterne, der rejser hertil, og man skal derfor være beredt på deres festlige gemyt, da de fylder en del.

I Magaluf er der en cirka en kilometer lang gade fyldt med op mod 100 forskellige barer og diskoteker, som strækker sig parallelt med sandstranden.

Her finder du både pubs, cocktailbarer, skumfester og diskoteker med vilde djs og halvnøgne dansere.

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Byens største natklub er den berømte BCM Planet Dance, der har plads til op mod 7000 gæster. Om sommeren kommer der hyppigt verdensberømte djs og spiller her.



