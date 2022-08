5 skjulte skatte: Her kan du nyde ferien i fred

Hvis du længes efter en autentisk ferie i fred og ro uden et hav af turister, kan du drømme dig hen til disse skjulte perler, der ligger helt isoleret og uforstyrret fra omverdenen

Hører du til en af dem, der ikke ville have noget imod at strande på en skjult palmeø, hvor du kun forstyrres af lyden af skvulpende bølger, så læs med her.

For selv om størstedelen af verden er udforsket land, så er der enkelte steder, som ligger tilpas nok afsides, til at de er forholdsvis uforstyrret af, hvad der ellers sker rundtom i verden.

Det betyder, at du her er garanteret en autentisk oplevelse, hvor du primært skal tage stilling til lokalbefolkningens velholdte kultur og traditioner, som endnu ikke er spoleret af globalisering og et hav af turister.

Du skal dog være forberedt på, at rejsen dertil kan være lang, og at der formentlig er en del skift af transport undervejs.

Disse øer ligger nemlig ekstremt langt væk fra fastlandet, og da de endnu ikke er opdaget af masseturismen, er der færre afgange hertil. Til gengæld kan du dvæle dig ved tanken om, at du er blandt de få gæster på øen.

Her er fem af verdens skjulte skatte:

Fredelig ferie Socotra Denne ø og øgruppe ligger i Det Indiske Ocean - cirka 240 kilometer øst for Afrikas Horn - og er officielt en del af Yemen. Socotra ligger dog 400 kilometer væk fra Yemen, og derfor er øgruppen i høj grad upåvirket af den humanitære krise, der i skrivende stund pågår i landet. Øgruppen Socotra er sammenlagt lidt større end Fyn og har omkring 60.000 indbyggere i alt. Øerne har en lang og mytisk historie, og ifølge folkesagn menes Socotra at være resterne fra det sagnomspundne Atlantis. Hvis du vil opleve et helt særegent plante- og dyreliv på ferien, så er Socotra stedet. Cirka en tredjedel af øgruppens planter og dyr er nemlig endemiske, hvilket betyder, at de ikke findes andre steder i verden. Socotra er desuden optaget på Unesco's verdensarvliste. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Kiribati Østaten Kiribati er beliggende i Stillehavet, som består af i alt 32 øer, der er spredt over 3.800 kilometer omkring ækvator. Befolkningstallet er på knap 120.000, men Kiribati er en form for mikronation, hvor øerne knap levere sammen som en enhed. I stedet er befolkningen delt ind i mindre grupper, hvor de i overvejende grad er selvforsynende og isoleret fra den resterende del af befolkningen. Øriget ligger cirka fem timers flyvetur fra Hawaii, og det ligger dermed langt ude på havet. Kiribati ligger så isoleret, at det længe lykkedes øriget at holde coronasmitten ude. Først i starten af 2022 kom smitten til Kiribati. Arkivfoto: Finn Frandsen Nauru Nauru er en af verdens mindste selvstændige stater, og øriget er tilmed kendt for at være verdens mindst besøgte land. Tidligere gik det under navnet ‘Pleasant Island’ Nauru ligger isoleret langt ude i Stillehavet, tæt på ækvator, og Kiribati, som også er på listen, er den tætteste nabo. Befolkningen udgøres af omkring 12.000 indbyggere i alt. Samtidig er det generelt en affolket østat, hvor der er rig mulighed for stilhed og eftertanke, da det kun besøges af omkring 160 turister årligt. Du skal forberede dig på en autentisk - for nogle primitiv - ferieoplevelse her, da der ikke er mange moderne faciliteter. Der er kun to hoteller på øen, men du kan dog stadig gå på restaurant og nyde traditionel polynesisk mad og kultur. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Påskeøen Påskeøen er måske den destination på listen, som er mest almenkendt. Det betyder dog ikke, at det er en ø, som er lettilgængelig. Den nærmeste befolkede nabo er Pitcairns Islands, som ligger 2.075 kilometer derfra. Og det nærmeste fastland er Chile, som ligger 3.512 kilometer væk. Samtidig er det en lille ø, hvor befolkningstallet er på godt 9.000 indbyggere i alt. Rejser du hertil, er det et absolut must at se de storslåede moai-statuer. Der er omkring 900 store moaier, som blev rejst i omkring 1300-1600-tallet på mageløs vis. Statuerne vejer nemlig op mod 100 tons og er i gennemsnit mere end 4 meter høje. Det har rejst mange spørgsmål og kreative forklaringer på, hvordan det lykkedes datidens folk lat etablere disse statuer uden hjælp fra moderne teknologi. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Pitcairn Islands Pitcairn Islands ligger langt ude i Stillehavet mellem New Zealand og Peru. Pitcairn er hovedøen og er den eneste beboede ø, hvor der bor omkring 60 indbyggere. Samtlige indbyggere er efterkommere af en gruppe sømænd, som i 1789 begik mytteri på skibet HMS Bounty. Mytteristerne bestod af otte besætningsmedlemmer, seks tahitianere og tolv kvinder, som sammen slog sig ned på Pitcairn. Der opstod hurtigt interne stridigheder og sygdom blandt flokken, og efter blot 10 år på stillehavsøen levede kun en af mytteristerne, som alene mand var omgivet af 11 kvinder og 23 børn. Øen er i dag åben for turister, men det er svært at komme dertil. Første skridt er at ankomme til Tahiti. Herfra skal man på et fly til Magareva, som afgår en gang om ugen. Dernæst skal man på en båd til Rikitea, herefter følger en tur på 32-timer med fragtbåd, og så er man fremme. Pressefoto: Visit Pitcairn Island Vis mere Vis mindre

