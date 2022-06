5 skønne strande i Europa

Ved den lille Syditalienske ø Lampedusa, som ligger syd for Sicilien, finder du en mageløse strand, der kan det hele.

Stranden hedder Spiaggia dei Conigli, som på dansk betyder ‘Kaninernes Strand’, og er flere gange blevet kåret som verdens bedste strand af adskillige medier - og med god grund.

Her kan du nemlig nyde turkisblåt badevand og kridhvide sandstrande. Selve stranden ligger i en bugt, som er omkranset af en stenet skråning.

Stranden er et af de få steder i verden, hvor havskildpaddearten Loggerhead lægger æg på grund af sandets varme. Derfor er stranden lukket om aftenen i perioden mellem maj til august for at skildpadderne kan lægge deres æg i fred.

Til gengæld kan du opleve de mange skildpadder, der holder til i området, og øvrige havdyr i det krystalklare vand. Derfor er det en god idé at huske snorkleudstyr på turen til Spiaggia dei Conigli.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre hele vejen ned til stranden. I stedet kræver det en lille, rask gåtur langs en grusvej for at komme dertil.

Arkivfoto: Massimo Virgilio/Unsplash