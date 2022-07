5 tips til børnefamilien: Gak ud i Japan-land

Hund eller kat? Det er et spørgsmål, der kan forårsage dybe kløfter i en børnefamilie.

Så sørg lige for at dobbelttjekke, at alle unger er på Team Cat, inden du foreslår en sejltur ud til Tashirojima, der er kendt som ’Katteøen’.

Øen er hjemsted for over 100 katte, hvilket kan lyde af få. Men det er en lille ø. Og der er under halvt så mange mennesker.

- De seneste mange år har fiskeri været den primære industri på øen, men tidligere var øen en central del af silkeormsproduktionen, og kattene blev derfor bragt til øen for at holde musebestanden i skak, skriver Japans nationale turistorganisation (JNTO) i en pressemeddelelse.

- I dag er kattene blevet et symbol for øen, og de tiltrækker en del turister, der samtidig kan nyde godt af den friske havbrise og overvære de lokale fiskere, når de kommer i land med dagens fangst.

Arkivfoto: Itsuo Inouye/Ritzau Scanpix