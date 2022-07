600-kilo tunge Freya skaber virak i Oslo

En 600 kilo tung hvalros ved navn Freya har slået sig ned i lystbådehavnen Frognerkilen i Oslo. Freya er blevet Norges store sommerhistorie, fordi den ikke vil væk og skaber ødelæggelser omkring sig, når den slænger sin enorme krop på bådebroer og i både.

Og mens Freya kan se fredelig ud, så er den et farligt dyr for mennesker, der kommer for tæt på. Og derfor er en stribe myndigheder nu involveret.

- Vi opfordrer folk i området til at lade Freya være i fred. Hun er et vildt dyr på omkring 600 kilo, der ikke er nødvendigvis er ligeså langsom og klodset, som man kan få indtryk af.

- Hvalrossen har kun spækhuggere og større isbjørne som naturlige fjender, og er derfor ikke specielt bange for mennesker. Alle vilde dyr kan reagere instinktivt, hvis de føler sig truet, skrev Fiskeridirektoratet i en pressemeddelelse onsdag.

Ødelægger både

Hvalrossen har været på langfart og begyndte allerede i juni at skabe problemer i omkring Kragerø godt 150 kilometer syd for Oslo. Men siden da er Freya svømmet nærmere og nærmere Norges hovedstad og har altså nu slået sig ned ved Frognerkilen.

Freya efterlader ikke bådene i samme stand, som de har, når hun låner dem. Foto: Tor Erik Schrøder

Her slænger den sin enorme krop i blandt andet mindre både, som den formår at totaltskade. Den forstyrrer også de lokale, når den ligger på bådebroer, som den ikke vil væk fra.

Den har også skabt farlige situationer for lokale, eksempelvis to SUP'ere, der kom for tæt på den. Og chokeret de lokale ved at angribe og dræbe en svane, den havde set sig sur på. Hvilket ifølge VG reducerede flere til tårer.

Bliver stresset

Det gør ikke situationen mindre farlig, at Freya er blevet en kendis i sommervarmen. Det får nordmænd til at strømme til for at tage billeder af den. Det har fået Oslo Kommune til officielt at advare om, at man ikke må komme nærmere end 10 meter på - Freya.

- Hun får jo ikke fred. Folk er alt for tæt på. Det er jo ikke én båd, men dusinvis af både.

- Freya skal slappe af i op til 20 timer om dagen. Når hun hele tiden bliver stresset af folk og deres tilstedeværelse er det jo ikke godt for dyret, siger hvalroseksperten Rune Aae til VG.

En roer forsøger at få Freya væk ved at spule vand på hende. Foto: Tor Erik Schrøder

Ingen aflivning

Fiskeridirektoratet overvejer nu, hvordan - hvis overhovedet - Freya kan flyttes fra lystbådehavnen.

- Vi er i kontakt med fagfolk, blandt andre Havforskningsinstituttet for at finde ud af, hvordan det kan gøres. Vi er ikke færdige med det arbejde, men vil sige mere, når en eventuel flytteproces er afgjort, siger Nadia Jdaina, kommunikationsrådgiver for Fiskeridirektoratet, til VG.

Hvalrossen er et fredet dyr, så aflivning er ikke en mulighed, men ser på endnu.

- For at vi skrider til aflivning, skal der være fare for liv og helbred, siger Nadia Jdaini.