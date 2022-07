Ånden efter diktatoren lever endnu

Rumæniens præsident Nicolae Ceausescu blev henrettet for over 30 år siden, men hans lange regeringsperiode satte et afgørende aftryk på Rumæniens hovedstad

Europæiske konger og herskere har i gennem historien sat store aftryk på flere europæiske byer.

Rumæniens hovedstad Bukarest er ingen undtagelse. Til forskel for andre europæiske byer, hvor seværdighederne som regel stammer fra middelalderen, renæssancen eller andre gamle historiske perioder, er det i Bukarest landets nyere historie, der har sat et afgørende aftryk på byen.

Rumæniens 'kommunistiske' hersker Nicolae Ceausescu og hans kone Elena blev henrettet under de politiske omvæltninger i 1989.

Det er 30 år siden, men Ceausescu familiens storhedsvanvid og herskerperioden er fortsat mere end synlig i Bukarest og er på godt og ondt blevet en uadskillelig del af Bukarests historie.

Nicolae Ceausescu styrede Rumænien med jernhånd i årene 1965-1989. Her ses han den 24. november 1989, hvor han holder en af sine sidste offentlige taler. En måned senere blev han og hans kone henrettet. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Nicolae Ceausescu regerede Rumænien i årene 1965-1989 og har i løbet af sin regeringsperiode totalt ændret Bukarests udseende. Hans mest håndgribelige aftryk på byen er et enormt palads midt i Bukarests centrum.

Det såkaldte Folkets hus er med sine 1100 værelser og 330.000 kvadratmeter, verdens næststørste bygning, umiddelbart efter Pentagon.

Et helt kvarter med flere kirker blev jævnet med jorden, da byggeriet af Folkets hus sammen og en bred boulevard førende til paladset gik i gang i juni 1984.

Paladset, som i dag blandt andet er et hjemsted for Rumæniens parlament og flere museer, er åbent for besøgende og dets overdådige indretning er en oplevelse af de sjældne. En oplevelse som giver et godt billede af Ceasescus storhedsvanvid.

Parlamentets Palads er verdens næststørste bygning - kun overgået af Pentagon i USA. Byggeriet blev påbegyndt 25. juni 1984 og afsluttet i 1997. Foto: Ota Tiefenböck

Paladset har 12 etager over jorden og otte etager under jorden, og dets omkring 1100 rum, nogle af dem kæmpestore sale, er blandt andet udsmykket med 480 lysekroner bestående af 3.500 tons krystal glas, tre millioner tons marmor og et kvart million kvadratmeter tæpper.

Ceausescu nåede ikke at opleve sit vidunderværk færdigbygget. Byggeriet blev først helt afsluttet i 1997, altså otte år efter diktatorens død.

Der er åbent for besøgende i det enorme palads. Foto: Ota Tiefenböck

Han nåede dog at opleve sin storslåede 3,5 kilometer lange Boulevard Uniri, som fører til paladset og i sin tid var ment som Rumæniens svar på Champs-Élysées i Paris og den kæmpestore plads Piata Uniri.

Ceausescus palads, boulevard og pladsen er ikke specielt charmerende og har kostet enorme summer, da de i sin tid blev bygget. Dengang på bekostning af den rumænske befolkning som levede i stor fattigdom.

I dag, 30 år efter kommunismens og Ceausescus fald, er de blevet et vidnesbyrd om det tidligere kommunistiske styre og en trist påmindelse om, hvor langt en diktator kan gå.

Ceasescu-parret blev efter henrettelsen begravet på Ghencea kirkegården i Bukarest. De ligger hver i sin grav, og blomsterne på deres grave tyder på, at Nicolae Ceausescu fortsat har en del af tilhængere i Rumænien. Især blandt ældre mennesker. Foto: Ota Tiefenböck

Nicolae Ceasescu holdt sin sidste tale til det rumænske folk den 21. december 1989. Det var fra balkonen af endnu et kommunistisk vidunderværk, det kommunistiske partis bygning, på det nuværende Piata Revlutiel (Revolutionspladsen), som ligeledes kræver et besøg.

Herfra blev han efterfølgende evakueret af en helikopter, men kort efter taget til fange og sammen med sin kone Elena henrettet for åben skærm i byen Targoviste, 50 kilometer nordvest fra Bukarest.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skønne parker, caféer og restauranter

I Targoviste, ca 50 km udenfor Bukarest, i de lokaler, hvor Ceausescu-parret blev henrettet er der i dag et mindre museum.

Har man flere dage til rådighed under besøget af Bukarest, er museet absolut oplagt til en udflugt ud af byen.

Bukarests bygningsværker fra kommunisttiden er Bukarests største og mest særprægede seværdighed, men er langtfra den eneste.

I Targoviste kan man se stedet, hvor Ceausescu-parret blev henrettet. Foto: Ota Tiefenböck

Bukarest blev i sin tid kaldt Østeuropas Paris, og det var Ikke uden grund. Byen har fortsat mange arkitektonisk smukke bygninger, vidunderlige parker, klassiske caféer og gode restauranter.

Disse var efter mange år med kommunisme og de hårde år efter de politiske omvæltninger ganske forsømte, men er i dag ved at genfinde deres historiske storhed og attraktivitet for turisterne. De er godt hjulpet af det rumænske køkken samt af den rumænske vinproduktion.

Bukarests mest kendte restaurant Caru cu Bere, blev skabt af en østrigsk arkitekt i 1899 og er absolut et besøg værd. Foto: Ota Tiefenböck

Det rumænske køkken er baseret på gedigne råvarer og er en god oplevelse, især hvis man sætter pris på store mængder af kød.

Man skal heller ikke holde sig tilbage med at smage på de rumænske vine, hvor især hvidvinene har en strålende kvalitet.

Et godt sted at afprøve begge dele er Bukarests mest kendte restaurant Caru cu Bere, hvis omgivelser i neogotisk stil vidner om Bukarests tidligere storhed.

Priserne i Rumænien ligger i øvrigt fortsat på omtrent det halve end i Danmark.



--------- SPLIT ELEMENT ---------